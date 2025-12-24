Slušaj vest

Rezultati ankete među više od 200 stanodavaca koji su u poslednjih šest meseci oglasili nekretninu za izdavanje na 4zida otkrivaju gde najčešće nastaju problemi pri izdavanju stana i kako mogu da se izbegnu.

Iskustva onih koji su stan već izdali pokazuju da izdavanje danas nije samo pitanje cene i lokacije, već pre svega procene, dogovora i jasno postavljenih pravila.

Iako se često govori o velikoj potražnji, odgovori stanodavaca ukazuju na to da najveći izazov nije izdati stan, već ga izdati pouzdanom zakupcu bez neprijatnih iznenađenja. Ko danas izdaje stanove?

U anketi su učestvovali i stanodavci sa višegodišnjim iskustvom, ali i oni koji su u izdavanju po prvi put ili kraće od godinu dana.

Ovaj miks jasno pokazuje da se tržište stalno obnavlja. Novi stanodavci ulaze u proces, često bez jasne procedure, dok iskusniji već imaju razvijen sistem selekcije.

Razlika između ove dve grupe najčešće se vidi u načinu na koji se bira zakupac i postavljaju pravila pre useljenja.

Gde se pronalaze zakupci?

Kada je reč o pronalasku zakupaca, odgovori stanodavaca su prilično usaglašeni.

Portali za oglašavanje su i dalje osnovni kanal, jer nude preglednost, širinu ponude i mogućnost poređenja.

Uz njih, značajnu ulogu i dalje imaju preporuke prijatelja i porodice, dok se društvene mreže sve češće koriste kao dopunski kanal.

Agencije za nekretnine se najčešće uključuju kada stanodavci žele da smanje operativni deo posla ili rizik procene.

Tri stvari koje stanodavci stavljaju ispred svega

Na pitanje šta im je najvažnije kod zakupca, stanodavci su bili gotovo potpuno usaglašeni. Tri kriterijuma se izdvajaju daleko ispred svih ostalih:

redovnost u plaćanju

urednost i briga o stanu

dugoročan zakup

Tek nakon toga dolaze faktori poput buke ili pušenja. Ovo jasno pokazuje da većina stanodavaca razmišlja praktično. Mir, stabilnost i predvidivost imaju veću vrednost od ličnih preferencija.

Gde najčešće nastaju problemi?

Kada do problema dođe, oni se gotovo uvek ponavljaju u istim oblicima. Stanodavci najčešće navode:

kašnjenje sa plaćanjem kirije i režija

oštećenje nameštaja i opreme

izlazak iz stana pre dogovorenog roka

prekomernu buku i pritužbe komšija

useljenje dodatnih osoba bez saglasnosti

Istovremeno, deo ispitanika navodi da nikada nije imao problem sa zakupcima, što pokazuje da problemi nisu pravilo ali se najčešće javljaju tamo gde dogovori nisu precizno definisani od samog početka.

Ko se pokazao kao najpouzdaniji zakupac?

Na pitanje koji tip zakupaca se pokazao kao najpouzdaniji, često se pominju mladi profesionalci, zatim parovi i porodice, ali i studenti i stranci, uz podeljena iskustva.

Ipak, odgovor koji se najčešće ponavlja je kratak i vrlo jasan: „Nema pravila.“

Ovaj odgovor najbolje oslikava realnost tržišta. Profil zakupca nije garancija, već su ponašanje, komunikacija i poštovanje dogovora ono što na kraju pravi razliku.

Šta zakupci najčešće traže dodatno?

Zakupci danas često imaju dodatne zahteve koji prate savremeni način života. Najčešće se pominju:

ugradnja klime

brži internet

novi kućni aparati (npr. mašina za sudove)

uklanjanje ili zamena nameštaja

Ugovor kao granica između dogovora i problema

Većina stanodavaca navodi da potpisuje ugovor sa zakupcima i da je upoznata sa svojim pravima i obavezama.

Ipak, iskustva pokazuju da se najveći nesporazumi javljaju kada se stvari rešavaju „na poverenje“ naročito oko režija, rokova i odgovornosti.

U praksi se potvrđuje da ugovor nije formalnost, već alat koji štiti obe strane.