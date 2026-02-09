Slušaj vest

- Najmanje dva miliona ljudi od 2,479 miliona, koliko je predalo zahteve, dobiće rešenje o upisu prava svojine na nepokretnosti. Zašto je to toliko važno? Zašto je Srbija to osetila kao tako strašno važan zakon? Mi samo u poslednje tri dana, otkada je produžen taj rok, imamo 11 odsto ukupno podnetih prijava, više od 280.000 ili 290.000 prijava - rekao je Vučić.

Očekuje da građani već tokom februara ili početkom marta dobiju prva rešenja. Vučić je poručio da neće nikome dalje biti omogućeno da gradi nešto bez, kako je rekao, legalizovanja unapred.

- Sve što možemo da upišemo pravo svojine - upisaćemo na najbrži način. Pokušavamo i daćemo sve od sebe da pronađemo zakonska rešenja da već tokom februara ili početkom marta imamo prva rešenja, da ne krene sve tamo od 5. ili 6. marta, već pre toga. Samo pronalazimo kako to nekim uredbama da regulišemo, a posebno u manjim opštinama gde su stvari apsolutno čiste, mislim da tu možemo brzo da isporučujemo rezultate - rekao je Vučić.