U Narodnoj banci Srbije ističu da najava dolaska u banku po novac može biti benefit, ali ne i uslov za podizanje novca.

- Najavu dolaska u banku preko aplikacije treba shvatiti kao način koji bi korisnicima mogao pogodovati u kontekstu izostanka eventualnog čekanja u ekspoziturama banke, ali nikako kao uslov za isplatu sredstava ukoliko su ispunjeni propisani uslovi da korisnik odmah raspolaže svojim sredstvima - objašnjavaju u NBS.