Dobrila iz Pančeva ostala u šoku kad je pozvala banku: Mislila da je propalo 320 evra kamate, ali joj je ćerka objasnila šta se u stvari desilo
Da digitalna nepismenost, naročito starijih sugrađana, može da izazove različite probleme i nesporazume, govori i primer penzionerke Dobrile Majstorović Kovačević iz Pančeva, koja se uplašila da će joj ispariti kamata na štednju, jer nije znala da koristi aplikaciju svoje banke.
Ona je skrenula pažnju na problem koji imaju stariji sugrađani u sve digitalizovanijim javnim poslovima, zbog čega često trpe strah.
Aplikacija izazvala paniku
- Otišla sam u banku da podignem kamatu na oročenu štednju, a da glavnicu ponovo oročim. Kad smo završili prvi deo oko glavnice, ja sam ustala i otišla kući, zaboravivši da podignem kamatu. Kad sam se kod kuće setila, uplašila sam se da mi kamata ne propadne i pozvala banku. Službenica mi je objasnila da sad imaju novo programsko rešenje prema kom oni kamatu izbacuju kao posebnu stavku kao neoročeni deo. Rekla mi je da uđem u aplikaciju banke i da to tu mogu da vidim, ali ja nisam znala kako to da uradim. Pozvala sam ćerku, ona mi je objasnila. Ja sam imala ćerku da mi pomogne, ali šta da rade ljudi koji nemaju nikoga da im objasni - kaže sedamdesetogodišnja Dobrila, koja je iz banke sledećeg dana podigla svojih 320 evra kamate.
Budući da je baka Dobrila pomislila da joj kamatu nisu isplatili u banci jer to nije najavila ranije preko aplikacije, proverili smo u Narodnoj banci Srbije do kog iznosa se može podići štednja iz banke bez prethodne najave.
U Narodnoj banci Srbije ističu da najava dolaska u banku po novac može biti benefit, ali ne i uslov za podizanje novca.
- Najavu dolaska u banku preko aplikacije treba shvatiti kao način koji bi korisnicima mogao pogodovati u kontekstu izostanka eventualnog čekanja u ekspoziturama banke, ali nikako kao uslov za isplatu sredstava ukoliko su ispunjeni propisani uslovi da korisnik odmah raspolaže svojim sredstvima - objašnjavaju u NBS.
Bez najave podizanje do 600.000 dinara
- Ukoliko je ugovor o depozitu istekao ili je došlo do raskida ugovora, banka je dužna da korisniku omogući prenos novčanih sredstava u skladu s propisima koji uređuju platne usluge. To suštinski znači da, ako korisnik (koji nije pravno lice) zahteva isplatu gotovog novca s platnog računa, banka je dužna da mu taj novac isplati odmah, bez naknade. Ako je reč o isplati gotovog novca u iznosu većem od 600.000 dinara (uključujući i efektivni strani novac u iznosu čija je dinarska protivvrednost po zvaničnom srednjem kursu veća od 600.000 dinara), banka ta sredstva korisniku može isplatiti najkasnije narednog poslovnog dana - objašnjavaju u NBS.