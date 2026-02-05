Slušaj vest

Rumunija se sprema da dobije veliki tematski park pod nazivom Drakula lend, čija se vrednost procenjuje na oko milijardu evra. Ovaj ambiciozni projekat trebalo bi da postane jedna od najznačajnijih turističkih atrakcija u regionu. Iako sam naziv asocira na legendarnog vampira, investitori poručuju da posetioce ne očekuje „isisavanje krvi“, već znatno pražnjenje novčanika.

Replika Drakulinog dvorca

U samom srcu kompleksa biće izgrađena replika čuvenog Drakulinog dvorca, oko koje će se nalaziti brojne zabavne sadržine, među kojima i veliki rolerkoster.

Posetiocima će na raspolaganju biti lavirint, kuća strave, kao i veliki broj tematskih prodavnica sa suvenirima.

Koncertna dvorana i vodeni park

Planovi uključuju i izgradnju koncertne arene kapaciteta preko 20.000 ljudi, kao i velikog vodenog parka. Na taj način, „Drakula lend“ neće biti namenjen isključivo porodičnoj zabavi, već će funkcionisati i kao regionalni centar za organizaciju velikih događaja.

Početak gradnje planiran za ovu godinu

Prema dostupnim podacima, radovi na izgradnji trebalo bi da počnu već ove godine. Projekat se smatra snažnim podsticajem za razvoj turizma u Rumuniji, ali i važnim korakom ka privlačenju stranih turista i investicija.