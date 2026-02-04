Slušaj vest

Rast cena nekretnina poslednjih godina prerastao je u jedno od ključnih društvenih i ekonomskih pitanja savremenog društva. Kupovina ili čak iznajmljivanje stana ili kuće za veliki broj ljudi više nije dostižan cilj, čak ni uz stalno zaposlenje i redovna primanja. Cena kvadrata raste znatno brže od plata, kamatne stope dodatno otežavaju zaduživanje, a tržište nekretnina sve je manje prilagođeno prosečnom građaninu.

U takvim okolnostima, sve više ljudi je primorano da razmišlja o alternativnim oblicima stanovanja. Male, funkcionalne i cenovno pristupačne nekretnine postaju odgovor na potrebu za sigurnim domom bez višedecenijskih kredita i konstantnog finansijskog pritiska. Umesto luksuza i viška prostora, u prvi plan dolaze praktičnost, održivost i dostupnost.

YouTube kanal Heads of Estate & Renovation objavio je video pod nazivom "Kupili smo jeftinu malu kuću od brodskog kontejnera iz Kine i odlična je", koji je izazvao veliku pažnju i brojne rasprave. Reč je o maloj montažnoj kući koja se transportuje u formi kontejnera, a po dolasku na lokaciju se sklapa. Unutrašnjost je skromna, ali funkcionalna, i obuhvata dnevni boravak, kuhinju, kupatilo i spavaću sobu. Autori videa opisuju je kao „prelepu i povoljnu“, a prikazali su i kako izgleda život u toj kući nakon godinu dana korišćenja. Stanar navodi da nema zamerki, kuća je suva, dobro zvučno izolovana i u potpunosti je zadovoljan uslovima života.

U komentarima ispod videa povela se opširna diskusija, a jedan korisnik je detaljno podelio svoje iskustvo sa kupovinom montažnih kuća iz Kine.

Rasprava u komentarima

- Kupio sam četiri jedinice proširive kontejnerske kuće dimenzija 12,2 metra dužine i 6,1 metar širine, sa lučnim zabatnim krovom i poluzatvorenim prednjim tremom, za naš porodični kamp površine oko 283 hektara. Dve jedinice imaju dve spavaće sobe, a druge dve imaju tri spavaće sobe. Cena po jedinici bila je 12.000 američkih dolara (oko 10.200 evra), bez uvoznih poreza, carina, državnih poreza itd., uz dodatnih 10.000 dolara (8.500 €) za transport iz fabrike u Kini do mog imanja na istočnoj obali SAD-a, tako da je ukupna cena iznosila 27.000 dolara (22.950 €) po jedinici. Vidim da se mnoge takve kuće pojavljuju kod američkih distributera po cenama koje počinju od 80.000 USD (68.000 €) pa sve do 185.000 USD (157.250 €).

Uštedeo sam hiljade dolara kupovinom direktno od proizvođača, čak i uz uvozne takse i transport koji su u višem cenovnom rangu. Od 2024. godine ne postoji nijedan proizvođač van Kine koji pravi ove jedinice. Da, postoje američke i evropske firme koje ih dodatno prilagođavaju spoljnim krovovima, oblogama, tremovima i slično. Međutim, što se tiče samog kontejnerskog modula, on se u potpunosti proizvodi u Kini.

Jedna žena iz Australije podelila je da njena porodica trenutno živi u ovakvoj kući, nakon što im je nova kuća uništena u božićnom tornadu 2024. godine u Kvinslendu.

- Našu smo platili samo 22.000 dolara. Jedino što treba uraditi jeste zaptiti sve ivice vodootpornim silikonom jer znaju da prokišnjavaju, ali osim toga su stvarno odlične. Srećom, za nekoliko nedelja moći ćemo da se vratimo u glavnu kuću, pa planiram da preuredim ovu montažnu, premestim stvari i ponovo je dekorišem.

Drugi korisnik upozorava kritičare ovakvih stambenih rešenja da u gotovo svakom većem gradu u SAD-u stotine ljudi žive u šatorima.

- Mnogi drugi žive u automobilima, a još više njih plaća najamninu daleko iznad svojih mogućnosti jer su im jedine alternative upravo gore navedene opcije.