Slušaj vest

„Fejsbuk“, kao jedna od najuticajnijih društvenih mreža današnjice, već odavno funkcioniše i kao svojevrsni virtuelni buvljak.

Na tom „buvljaku“ moguće je pronaći gotovo sve, od garderobe i elektronskih uređaja, preko knjiga, gramofonskih ploča i ručnih radova, pa sve do automobila i nekretnina. Iako kupovina putem društvenih mreža štedi vreme, to najčešće nije presudan faktor. Ono što privlači kupce jesu povoljne cene, česti popusti i akcije koji omogućavaju značajne uštede, dok je ponuda često raznovrsnija nego u klasičnim prodavnicama.

Iako se danas gotovo sve može kupiti onlajn, najveće interesovanje i dalje vlada za odeću i modne dodatke. Na drugom mestu nalazi se obuća, dok je elektronika treća po popularnosti. Ako se zanemare sumnje u kvalitet i pouzdanost prodavaca, na koje stručnjaci redovno upozoravaju, ponuda proizvoda i usluga na društvenim mrežama poput Fejsbuka ide u gotovo svim pravcima.

Jedan od primera je i grupa Starudije.com, koja broji više od 59,3 hiljade članova i nudi izuzetno širok spektar proizvoda. Upravo tamo mogu se pronaći predmeti koji su obeležili detinjstvo mnogih korisnika.

Ivan Milić iz Smedereva, na primer, prodaje stari kantar u odličnom stanju po ceni od 2.500 dinara. Ljubitelji keramičkih ručnih radova posebno su reagovali na rasprodaju predmeta u savršenom stanju, po ceni od 1.000 dinara po komadu, što je izazvalo veliki broj komentara među ljubiteljima antikviteta.

Veliko interesovanje vlada i za restaurirani nameštaj od punog drveta, bez ikakvih oštećenja, koji se nalazi među najtraženijim oglasima.

Jedna Beograđanka objavila je oglas u kojem nudi kompletno restauriran nameštaj, uz fotografije i detaljan opis.

- Plaćena je 530 evra, kupljena kod antikvara koji se bavi restauracijom kvalitetnog nameštaja samo od punog drveta. Prodajem za 38.600 evra zbog manjka prostora u stanu. Kupac obezbeđuje prevoz, ja bih pomogla ali zaista nemam nikoga ko bi mogao da preveze - napisala je ona u objavi.

Nekada su se kolekcionari okupljali na sajmovima, u antikvarnicama, zalagaonicama ili na kućnim rasprodajama, ali sa razvojem digitalne ere njihov hobi se sve više seli na internet. Zbog toga su društvene mreže postale pravo malo utočište za kolekcionare značaka. Za 3.000 dinara moguće je kupiti paket sa više od 1.300 značaka i značajno obogatiti kolekciju.

Kao i u klasičnim oglasima, na „Fejsbuku“ se mogu pronaći i automobili. U jednoj objavi pojavio se i oglas neobičnog naziva „Spomenik u kolekciji“, koji se odnosi na model starog kombija.

- Kako kažu oni neki koji su nekad imali t1, a sad ga se samo rado sećaju. Predstavljamo Barndoor 1953. jedini u Srbiji koji može da se provoza u poslednjih 50 godina, a verovatno i u narednih 200 godina - navodi se u objavi.

U savremenom dobu digitalizacije, onlajn kupovina donosi udobnost i mogućnost kupovine iz sopstvenog doma. Veliki broj oglasa koji se svakodnevno dopunjuju učinio je društvene mreže omiljenim mestom kupovine za mnoge građane. Od zabavnih do potpuno neobičnih ponuda, važno je dobro se informisati pre nego što se donese odluka o kupovini.

Sudeći prema broju komentara, kupce, osim cene i izgleda proizvoda, često privlače zanimljivo osmišljeni ili duhoviti oglasi, kao i kvalitetna fotografija koja u onlajn kupovini ima ključnu ulogu.

Šivaća mašina

Ljubitelji šivenja koji nemaju sopstvenu šivaću mašinu mogu je pronaći upravo na „Fejsbuku“. Brojne grupe okupljaju korisnike koji objavljuju fotografije proizvoda koje prodaju, uz opis i cenu. Među njima se našla i stara šivaća mašina ponuđena po ceni od svega 30 evra.

Gramofonske ploče, stripovi i igračke

Ovi predmeti se takođe lako mogu kupiti putem društvenih mreža. Gramofonske ploče i stripove danas nije jednostavno pronaći u klasičnim prodavnicama, ali su društvene mreže znatno olakšale potragu. Kupci biraju željene naslove, a cene su jasno istaknute ispod svake ponude.

Knjige

Za ljubitelje knjiga koji su ostali bez omiljenog izdanja ili nisu uspeli da ga pronađu u knjižarama, onlajn kupovina predstavlja idealno rešenje. Oglasi za knjige spadaju među najbrojnije, a ispod svake objave nalaze se fotografije, dok se zainteresovani kupci često dogovaraju oko cene i kvaliteta.

Nakit i garderoba

Pretragom prodaje nakita ili garderobe na „Fejsbuku“ pojavljuje se veliki broj grupa specijalizovanih upravo za ovu vrstu ponude. Dok neki korisnici prodaju ručno rađeni nakit i torbe, mnogi nude i stvari iz sopstvenih ormara. U oglasima se može pronaći i nova i polovna garderoba. Jedna devojka je, na primer, prodavala celokupan sadržaj svog ormara uz objašnjenje da često kupuje impulsivno i da joj sada te stvari predstavljaju višak.

Narodne nošnje

Narodna nošnja i folklor čine važan deo kulturnog nasleđa i nacionalnog identiteta, ali i odražavaju duh jednog naroda. Putem oglasa na „Fejsbuku“ moguće je pronaći kompletne kolekcije narodnih nošnji po veoma pristupačnim cenama.