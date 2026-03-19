Redovna novčana februarska naknada za nezaposlene biće isplaćena u petak, 20. marta, saopštila je Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ).

Privremena naknada za nezaposlene koji žive na i izvan teritorije AP Kosovo i Metohija biće isplaćena u subotu, 21. marta.

Novac će nezaposlenima biti isplaćen preko Banke Poštanska štedionica, navodi se u saopštenju.

Podsećamo, počev od 1. februara 2026. godine, nezaposlena lica u Srbiji koja ostvaruju pravo na novčanu naknadu sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje dobiće nove, korigovane iznose ove pomoći.

Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) izvršila je usklađivanje osnovica i limita za isplatu u skladu sa godišnjim indeksom potrošačkih cena za 2025. godinu, kako je propisano Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti.

Izmenjeni iznosi važiće kako za nezaposlene koji pravo na novčanu naknadu stiču od februara, tako i za one koji ovu pomoć već primaju.

Dnevna osnovica za obračun novčane naknade sada iznosi 1.507,12 dinara.

Na ovaj iznos se primenjuje odgovarajući procenat, najčešće u rasponu od 60 do 90 odsto, u zavisnosti od dužine radnog staža i prethodnog radnog angažovanja. Nezaposleni sa kraćim stažom ostvaruju pravo na 60 odsto osnovice.