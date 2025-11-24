Slušaj vest

Dužina isplatnog perioda zavisi od staža osiguranja koji se utvrđuje na osnovu perioda prijave na obavezno socijalno osiguranje za slučaj nezaposlenosti, osim ako se pravo ostvaruje u trajanju od 24 meseca kada se staž osiguranja utvrđuje u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju.

- Za staž osiguranja u dužini od jedne do pet godina, period isplate naknade iznosi tri meseca.

- Za staž osiguranja u dužini od 5 do 15 godina, period isplate naknade iznosi 6 meseci.

- Za staž osiguranja od 15 do 25 godina, period isplate naknade iznosi 9 meseci.

- Za staž osiguranja duži od 25 godina, period isplate naknade iznosi 12 meseci.

Ako nezaposlenom nedostaje do dve godine do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju, u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, period isplate može trajati i 24 meseca.

Za ponovno ostvarivanje prava na novčanu naknadu računa se samo novoostvareni staž osiguranja, osim za lica kojima do ispunjavanja prvog uslova za penziju nedostaje do 2 godine. Provera ovih činjenica vrši se u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Novčana naknada isplaćuje se u mesecu za prethodni mesec na posebno namenski otvoren račun u Banci Poštanska štedionica. Nacionalna služba na svom sajtu, svakog meseca objavljuje informaciju o datumu isplate novčane naknade.

Visina naknade

Visina novčane naknade utvrđuje se na način propisan Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti. Na istu će prvenstveno uticati ukupni iznos zarade, odnosno naknade zarade, osnovice osiguranja ili ugovorene naknade u poslednjih 12 meseci koji prethode mesecu u kojem je prestalo osiguranje.

Nominalni iznos novčane naknade utvrđen rešenjem odnosi se na onaj broj kalendarskih dana za koji pripada novčana naknada u prvom mesecu ostvarivanja prava. Ovako iskazana novčana naknada predstavlja „bruto“ iznos jer u sebi sadrži pripadajuće doprinose za penzijsko i invalidsko i zdravstveno osiguranje.

Zakonom je propisan iznos najniže i najviše novčane naknade za ceo kalendarski mesec i ovaj iznos će primati svi kojima je na osnovu njihove zarade utvrđena naknada u nižem ili višem iznosu.

Osnovne informacije o načinu izračunavanja visine novčane naknade možete pronaći na veb portalu Nacionalne službe u rubrici „Novčana naknada za vreme nezaposlenosti“ - „Detaljnije o novčanoj naknadi“.