Oglasila se Nacionalna služba za zapošljavanje: Evo koliko dugo nezaposleni mogu da primaju naknadu
Dužina isplatnog perioda zavisi od staža osiguranja koji se utvrđuje na osnovu perioda prijave na obavezno socijalno osiguranje za slučaj nezaposlenosti, osim ako se pravo ostvaruje u trajanju od 24 meseca kada se staž osiguranja utvrđuje u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju.
- Za staž osiguranja u dužini od jedne do pet godina, period isplate naknade iznosi tri meseca.
- Za staž osiguranja u dužini od 5 do 15 godina, period isplate naknade iznosi 6 meseci.
- Za staž osiguranja od 15 do 25 godina, period isplate naknade iznosi 9 meseci.
- Za staž osiguranja duži od 25 godina, period isplate naknade iznosi 12 meseci.
Ako nezaposlenom nedostaje do dve godine do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju, u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, period isplate može trajati i 24 meseca.
Za ponovno ostvarivanje prava na novčanu naknadu računa se samo novoostvareni staž osiguranja, osim za lica kojima do ispunjavanja prvog uslova za penziju nedostaje do 2 godine. Provera ovih činjenica vrši se u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje.
Novčana naknada isplaćuje se u mesecu za prethodni mesec na posebno namenski otvoren račun u Banci Poštanska štedionica. Nacionalna služba na svom sajtu, svakog meseca objavljuje informaciju o datumu isplate novčane naknade.
Visina naknade
Visina novčane naknade utvrđuje se na način propisan Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti. Na istu će prvenstveno uticati ukupni iznos zarade, odnosno naknade zarade, osnovice osiguranja ili ugovorene naknade u poslednjih 12 meseci koji prethode mesecu u kojem je prestalo osiguranje.
Nominalni iznos novčane naknade utvrđen rešenjem odnosi se na onaj broj kalendarskih dana za koji pripada novčana naknada u prvom mesecu ostvarivanja prava. Ovako iskazana novčana naknada predstavlja „bruto“ iznos jer u sebi sadrži pripadajuće doprinose za penzijsko i invalidsko i zdravstveno osiguranje.
Zakonom je propisan iznos najniže i najviše novčane naknade za ceo kalendarski mesec i ovaj iznos će primati svi kojima je na osnovu njihove zarade utvrđena naknada u nižem ili višem iznosu.
Osnovne informacije o načinu izračunavanja visine novčane naknade možete pronaći na veb portalu Nacionalne službe u rubrici „Novčana naknada za vreme nezaposlenosti“ - „Detaljnije o novčanoj naknadi“.
Biznis Kurir