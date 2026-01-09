NIS je omogućio dotok sirove nafte u Srbiju, a iz JANAF-a je stigla potvrda o skoroj isporuci sirovih derivata
JANAF potvrdio odlične vesti: Snabdevaćemo NIS dok bude trajala licenca
Hrvatski naftovod JANAF spreman je da obezbedi nesmetan transport i snabdevabnje rafinerije Pančevo sirovom naftom. Ovo je za "Novosti" potvrdila rukovodilac Kancelarije korporativnih komunikacija JANAF Mihaela Vranješ.
Transport će se odvijati u skladu sa količinama koje NIS nabavi do isteka važeće licence 23. januara 2026. godine.
Do ovog datuma Ministarstvo finansija SAD je 31. decembra 2025. dozvolilo NIS-u da nesmetano radi.
Biznis Kurir/Novosti
