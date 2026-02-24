Slušaj vest

Paleta šema i načina je široka. Neko namerno prodaje aranžmane koje ne mogu direktno da nazovem prevarom, ali jesu vid manipulacije, jer vam se prikazuje nešto što nije tačno.Kada su investicije u pitanju, najčešće su to platforme za kupovinu kriptovaluta ili pravih valuta. Ljudi misle da učestvuju u berzanskoj trgovini, a zapravo su samo igrači u simuliranom svetu iz kog će im biti naplaćen novac, rekao je Dušan Uzelac, urednik portala Kamatica, gostujući na televiziji Nova S.

On je upozorio je da je tehnološki napredak znatno olakšao posao prevarantima i objasnio na koji način njihove šeme funkcionišu, ali i kako građani mogu pametnije da upravljaju svojim novcem.

Epidemja prevara sa novcem

Govoreći o tome otkud "epidemija“ prevara sa novcem u Srbiji, Uzelac ističe da je upravo tehnološki razvoj omogućio prevarantima da lako, jednostavno i jeftino pokreću masovne pokušaje prevare.

Dušan Uzelac Foto: Kurir Televizija

- To je za njih igra brojeva. Dovoljno je da imaju neku bazu telefonskih brojeva, koja ne mora čak ni da bude tačna. Mogu nasumično da pomeraju broj za po jedan i da šalju masovne poruke, jer ih to preko njihovih sistema gotovo ništa ne košta. Ne angažuju ljudske resurse, dovoljno je da jedan čovek isprogramira mašinu koja će poslati 100.000 poruka, a sve ostalo je stvar statistike. Ako se upeca jedan ili dva odsto ljudi, njima je to već isplativo. Pitanje je samo šeme, odnosno da li ciljaju na manje ili veće iznose. Ne mare ako promaše većinu, oni jednostavno pecaju one koji se zakače - objasnio je Uzelac.

Prevare pod maskom investiranja

Sve su prisutnije i aplikacije za trgovinu kriptovalutama, koje građanima prodaju priču o investiranju, dok mnogi to zapravo doživljavaju kao kockanje.

- Prava investicija mora da ima jasan mehanizam ostvarivanja profita i vi treba da razumete kako taj mehanizam funkcioniše. Ako ne znate kako nešto donosi novac, to nije investiranje, već kockanje. Čak i kada biste prijavili sumnjivu platformu, često nema elemenata krivičnog dela, jer takve šeme mogu da nestanu za svega nekoliko dana. Retke su prevare bez pohlepe - upozorava Uzelac.

Kako investirati najpametnije

Ipak, ističe da investiranje samo po sebi nije ni komplikovano ni nedostižno, već da zahteva osnovno razumevanje i poverenje.

- Ako ste uštedeli novac, inflacija vas tera da ga plasirate negde kako bi makar zadržao vrednost. Investiranje ima univerzalnu računicu, odnosno treba da razumete i verujete u ono u šta ulažete. Ako ne razumete mehanizam, onda to više nije investicija.

Na pitanje kako da se običan građanin informiše ukoliko ima ušteđevinu, Uzelac naglašava da je ključno znanje.

- Investiranje zahteva razumevanje. Čak i veštačka inteligencija može da vam pruži određene odgovore. Banka, na primer, nije investiranje u klasičnom smislu, već trgovina, vi prodajete svoj novac, a ona vam plaća fiksnu kamatu. S druge strane, držanje novca u slamarici posledica je sistemskog nepoverenja. A najvažniji element finansijskog sistema upravo je poverenje. Investiranje nije obavezujuće, ali je odgovornost prema sopstvenom novcu - zaključuje Uzelac.