Digitalna transformacija HR-a danas podrazumeva promenu načina na koji organizacije upravljaju ljudima, podacima i poslovnim odlukama. U fokusu savremenih sistema nalaze se jasno definisani ciljevi, standardizovani procesi i podaci koji imaju stvarnu upravljačku vrednost. O ovim temama govorilo se na panelima „HRIS sistemi. Sve na jednom mestu“ i „Regrutacija 2.0“, koje je na 7. HRM kongresu podržala kompanija WMG Digital Transformation, deo WMG-a (Wireless Media Group).

Panel posvećen HRIS sistemima bio je usmeren na njihovu stratešku ulogu u organizaciji i realnu poslovnu vrednost koju donose. Fokus diskusije bio je na načinu na koji HRIS oblikuje upravljanje kompanijom, kroz jasno definisane ciljeve, precizno vlasništvo nad procesima i pouzdane podatke koji imaju upravljačku vrednost. Poseban akcenat stavljen je na integraciju s finansijama, platnim sistemima i ERP okruženjem, jer povezanost podataka omogućava potpunu transparentnost i kvalitetno donošenje odluka. Istaknuta je i važnost usvajanja sistema kod menadžera i zaposlenih, budući da organizaciona zrelost i kultura rada s podacima određuju stvarni efekat digitalne arhitekture.

Foto: MCB

U tom kontekstu, HRIS se posmatra kao temelj modernog operativnog modela HR-a i instrument strateškog upravljanja ljudima. – HRIS sistem predstavlja temelj digitalne transformacije HR funkcije. Naš pristup zasniva se na jasno definisanom operativnom modelu, standardizaciji procesa i postavljanju KPI okvira koji povezuje HR procese s merljivim poslovnim rezultatima. Integracijom podataka i usklađivanjem HR modela s realnim poslovnim potrebama oblikujemo stabilan, transparentan i skalabilan sistem upravljanja ljudima – izjavila je Tamara Markićević, direktorka za razvoj poslovanja u kompaniji WMG Digital Transformation. Tema regrutacije otvorila je pitanje dizajna procesa i jasno definisanih kriterijuma u zapošljavanju. Savremeni digitalni alati donose strukturu selekciji, ubrzavaju administrativne tokove i omogućavaju merenje ključnih pokazatelja kao što su vreme zapošljavanja, kvalitet kandidata i iskustvo tokom procesa.

Digitalizacija započinje analizom tri ključne tačke: gde se gubi vreme, gde se gubi kvalitet i gde se gube kandidati. Na osnovu tog uvida oblikuje se rešenje koje podržava jasno definisane ciljeve i strukturu odlučivanja. Takav pristup omogućava automatizaciju administracije, sigurniju predselekciju i snažniju analitičku podršku, uz odgovorno i strukturisano donošenje odluka.

Foto: MCB

– Regrutacija danas predstavlja kombinaciju jasno dizajniranog procesa i pametne upotrebe tehnologije. Digitalni alati donose strukturu, merljivost i efikasnost, dok kvalitet zapošljavanja dolazi iz preciznih kriterijuma i odgovorne odluke. Korišćenjem AI i analitike dodatno osnažujemo proces i obezbeđujemo donošenje odluka zasnovanih na podacima. Paradoksalno, što je veći stepen digitalizacije, to je značaj ljudskog faktora izraženiji – izjavila je Tamara Markićević.

WMG Digital Transformation deluje na preseku HR-a, finansija i poslovne analitike, oblikujući operativne modele koji omogućavaju potpunu transparentnost troškova rada, merenje performansi i prediktivno planiranje kapaciteta. Integracijom podataka, standardizacijom operativnih tokova i jasno definisanim KPI okvirom uspostavlja se sistem koji omogućava stabilne i informisane poslovne odluke. Fokus je na efikasnosti, optimizaciji troškova i jasno definisanom poslovnom efektu svake inicijative, uz model koji se prilagođava veličini sistema i industriji u kojoj organizacija posluje, omogućavajući stabilan i kontrolisan razvoj.