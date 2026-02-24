Slušaj vest

"Tužitelji traže za sebe od tuženih potpuni povraćaj novca svih dažbina IEEPA koje su tužitelji platili Sjedinjenim Državama“, saopštila je kompanija FedEx, pozivajući se na tarife uvedene u skladu sa Zakonom o međunarodnim ekonomskim ovlašćenjima za vanredne situacije (IEEPA).

Tužba je podneta Američkom sudu za međunarodnu trgovinu (CIT).

Tramp: Ne planiramo da vraćamo novac kompanijama zbog carina

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je nedavno da Sjedinjene Američke Države ne planiraju da vraćaju novac kompanijama zbog carina koje su prošle godine uvedene nizu stranih zemalja, a koje je američki Vrhovni sud presudom u petak poništio.

Tramp je, na konferenciji za novinare u Beloj kući, odgovarajući na pitanje da li će biti povraćaja novca kompanijama zbog presude Vrhovnog suda, rekao da njegov tim ne planira da vrati novac.

"Pretpostavljam da će se to morati da sude naredne dve godine. Dakle, oni napišu ovu užasnu, pogrešnu odluku, potpuno pogrešnu. Gotovo je kao da je nisu napisali pametni ljudi. Na kraju ćemo biti na sudu narednih pet godina", rekao je Tramp.

Povraćaji novca se očekuju jer će američki uvoznici, koji su plaćali carine tokom prošle godine dok je ova carinska politika bila na snazi, verovatno tražili povraćaj novca od Američke agencije za carine i graničnu zaštitu.

SAD će možda biti obavezne da vrate milijarde dolara uvoznicima koji su platili carine IEEPA-e, iako su neki uvoznici možda već prebacili troškove na potrošače ili druge.