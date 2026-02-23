Slušaj vest

Američka agencija za carine i graničnu zaštitu saopštila je danas da će u ponoć obustaviti naplatu carina koje su prošle godine uvedene prema Zakonu o međunarodnim vanrednim ekonomskim ovlašćenjima, koje je Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država pre tri dana proglasio nezakonitim.

Agencija je u poruci na svojoj službi za razmenu poruka Cargo Systems (CSMS) saopštila da ce od sutra, odnosno minut nakon ponoći, deaktivirati sve carinske kodove za naplatu carina po prethodnoj naredbi američkog predsednika Donalda Trampa, po Zakonu o međunarodnim vanrednim ekonomskim ovlašćenjima (IEEPA).

Obustava naplate carina IEEPA poklapa se sa Trampovim uvođenjem nove globalne carine od 15 odsto, prema drugom zakonskom ovlašćenju kojim je Tramp uveo carine koje će zameniti one koje je Vrhovni sud ukinuo petak.

Agencija nije navela razlog zašto je nastavila da naplaćuje carine u lukama nekoliko dana nakon presude Vrhovnog suda.

