- Ako učinimo samo četvrtinu toga, biće dovoljno da unutrašnju trgovinu ubrzamo toliko da potpuno potremo posledice američkih carina po privredni rast - rekla je Kristin Lagard na Evropskom bankarskom kongresu.

Prema njenim rečima, Evropskoj uniji nije potrebna totalna harmonizacija, jer dovoljno bi bilo da nešto što jedna članica odobri ostale isto dozvole.

Foto: Shutterstock

- U više važnih oblasti još neophodno jednoglasje u Evropskom savetu nadalje koči napred ka zaokruživanju unutrašnjeg tržišta - rekla je Lagardova.

- Koraci koje moramo da učinimo nisu nemogući - nastavila je šefica ECB i dodala:

- Ne zahtevaju nove sporazume, niti radikalne izmene naše Unije, nego samo političku volju da iskoristimo instrumente koje već imamo.