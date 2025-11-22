Slušaj vest

- Ako učinimo samo četvrtinu toga, biće dovoljno da unutrašnju trgovinu ubrzamo toliko da potpuno potremo posledice američkih carina po privredni rast - rekla je Kristin Lagard na Evropskom bankarskom kongresu.

Prema njenim rečima, Evropskoj uniji nije potrebna totalna harmonizacija, jer dovoljno bi bilo da nešto što jedna članica odobri ostale isto dozvole.

Donald Tramp.jpg
Foto: Shutterstock

- U više važnih oblasti još neophodno jednoglasje u Evropskom savetu nadalje koči napred ka zaokruživanju unutrašnjeg tržišta - rekla je Lagardova.

- Koraci koje moramo da učinimo nisu nemogući - nastavila je šefica ECB i dodala:

- Ne zahtevaju nove sporazume, niti radikalne izmene naše Unije, nego samo političku volju da iskoristimo instrumente koje već imamo.

Biznis Kurir/B92

Ne propustiteInfoBizEkonomista Milićević: Najavljene carine od 500 odsto suspenduju suverenitet svih država! To poništava sve prethodne odluke
Donald Tramp
InfoBizŠvajcarci blizu da se nagode s Trampom oko carina: Imaju dobre šanse da skrešu namet više nego duplo
tramp-epa01.jpg
InfoBizBRIKS ZBIJA REDOVE I UDARA NA TRAMPA?! Brazil pozvao članice na zajednički odgovor protiv američkih carina
4651320.jpg
InfoBizTRAMP SRBIJI UVEO CARINE OD 35 ODSTO! Na udaru 700 domaćih izvoznika, evo ko će trpeti najveću štetu
tramp carine.jpg