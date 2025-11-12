Slušaj vest

Prema izvorima Blumberga, pregovori bi mogli biti završeni u naredne dve nedelje, iako konačan dogovor još nije potvrđen.

Američki predsednik Donald Tramp potvrdio je da njegova administracija "radi na sporazumu" kojim bi se aktuelne američke carine na švajcarsku robu smanjile, dodajući da želi da Švajcarska "ostane uspešna".

Vest o napretku u pregovorima podigla je švajcarsko tržište akcija za jedan odsto jutros u Cirihu, a švajcarski franak istovremeno je ojačao prema dolaru i evru.

Nova runda razgovora ubrzana je nakon susreta grupe švajcarskih milijardera i poslovnih lidera s Trampom u Beloj kući prošle nedelje.

Po završetku sastanka, Tramp je naložio svom trgovinskom predstavniku Džejmisonu Griru da intenzivira direktne pregovore sa švajcarskom delegacijom, podseća njujorška agencija.