Ove godine je broj milijardera porastao za 247 i to je prvi put da je broj milijardera prešao 3000. Njihovi zajedničko bogatstvo vredi 16 biliona dolara, što je dve milijarde više od prošle godine.

Ko su novi milijarderi, čime se bave i kako život funkcioniše u tom svetu, objasnio je Boban Petrović, muzičar, pisac i biznismen, čovek koji je doživeo milione i samo jedan račun u klubu platio 155000 evra:

Boban Petrović Foto: Kurir Televizija

- Današnje bilionere skoro da i ne poznajem. Mislim da sam ja imao dosta sreće da me strefi ta velika lova. Nekadašnji milioneri su bili srdačniji, sa manje ega. Možda nisu ni imali toliku moć kao današnji. Ko god kaže da je radom došao do miliona, on ili laže ilkii je nepošten.

"Kad imate, ljudi oko vas se promene"

Dodaje i da se za prvih 20 miliona ne pita a simbioza politike i biznisa je bila daleko skromnija nego sad:

- Ne bih nikom preporučio da dođe do tog miliona. Kada imate, menjaju se i ljudi oko vas od najboljih priajtelja do porodice. U jednom momentu vidite da ste kupili samostalnost. Ne bih preporučio nikom da trči i grabi milione. Ja sam uvek znao šta ću sa novcem, tako da mi je to pomoglo da se nešto brže otresem od toga. Tu negde sam imao sreće.

Petrović kaže da se seća prvih 100.000 dolara, dok se miliona ne seća. Ističe i da je danas vrlo teško zaraditi ogroman novac zbog multinacionalnih kompanija, koje su prigrabile veliki deo:

Foto: Shutterstock

- Sada ide i kontrola računa i onda moraš da se baviš nekim polu kriminalom da bi izbegao sve te zamke, tako da ne zavidim današnjim milionerima. Svi su u nekom strahu od toga šta će biti sutra. U moje vreme je moglo da se kroz neke kanale dođe do velikog novca, dok je danas sve to nemoguće jer mora da postoji neka sprega.

Prvi milion

Kaže da je imao sreće jer je upao u biznis sa metalima, dodaje da je na životnom putu imao više nesreće i da je stradao zdravstveno i psihički:

- Trgovina metalima je usledila kada se otvorila Rusija koja je bila za svaku trgovinu. Ne poznajem nikog ko je imao veliki kapiral a da nije nastradao. Iz moje perspektive, u našoj zemlji nešto poput dobre pekare je siguran posao da vas mnogo ne jure. Pored toga i neka fina proizvodnja koja može da se izveze. Ja bih pozvao sve da se vrate na selo jer mislim da je poljoprivreda naša jedina šansa, te da se proizvodi zdrava hrana. Svako ko želi da zaradi treba da razmišlja o poljoprivrednoj proizvodnji.

