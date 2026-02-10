Slušaj vest

Najavio je da će kreditna sredstva za pomoć biti uvećana sa 10 na 20 miliona dinara.

- Važno mi je da ova mera nije jednokratna, da se nastavi i da se uvećaju iznosi za ulaganje i podršku u opremu kako bespovratna sredstva tako i najpovoljnija kreditna sredstva. Umesto do 10 miliona, sada će ići do 20 miliona, 10 miliona će biti bespovratna sredstva, dakle oko 90.000 evra i još 90.000 evra ćete moći da dobijete od državnih struktura Fonda za razvoj pod najpovoljnijim uslovima, gde vam je jedna godina grejs period, a kamatna stopa 2,5 odsto godišnje, što je apsolutno neverovatno - rekao je Vučić.

Kako je istakao, to su izuzetni uslovi koji treba dalje da postiču rad naših destilerija, vinarija i pivara, navodeći i da je Srbija poslednjih godina značajno napredovala i u broju i kvalitetu destilerija i u broju i kvalitetu svojih vinarija.

1/42 Vidi galeriju Vučić u Ložionici s proizvođačima vina, piva i jakih alkoholnih pića Foto: Marko Karović

- Ulažemo i kao država mnogo novca. Države najbrže napreduju i možete da vidite ove moderne države kada im vinska industrija industrija pravi kvantne skokove - rekao je Vučić na ceremoniji u Ložionici u Beogradu.

On je rekao i da je da je Srbija uspela da prestigne mnoge zemlje u regionu.

- Zaostajali smo i za manjim zemljama sa prostora bivše Jugoslavije, danas smo daleko, daleko, daleko ispred svih njih, bukvalno smo ih, žargonski rečeno, u proizvodnji vina, proizvodnji rakije, progutali, pojeli i ostali su nam kao glavni konkurenti još Mađarska, Slovenija, naravno i stalna konkurencija - rekao je Vučić na ceremoniji.

Rekao je da bi voleo da Srbija ima još više vinograda, još više šljivika, ali je ponosan na činjenicu da najveći broj ovih ljudi proizvodi i vina, a i rakije iz svojih zasada.

- Svega 20 odsto nije iz njihovih zasada i nadam se da ćemo i tu strukturu u budućnosti moći da menjamo - rekao je Vučić.