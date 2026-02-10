Slušaj vest

Tokom dvodnevnog rada konferencije biće održane panel-diskusije na kojima učestvuju eminentni stručnjaci iz oblasti mašinstva i energetike iz zemlje i inostranstva. Cilj skupa je ukazivanje na značaj obnovljivih izvora energije, energetske efikasnosti, kao i unapređenja načina proizvodnje i korišćenja energije, kako za domaćinstva, tako i za privredu.

U svom obraćanju, ministarka Paunović istakla je da komunalna energetika obuhvata oblasti koje direktno utiču na svakodnevni život građana — električnu energiju, grejanje i hlađenje, transport, javno osvetljenje, kao i funkcionisanje stambenih i poslovnih objekata. Ona je naglasila da je reč o prostoru u kojem se savremene tehnologije povezuju sa kolektivnom i individualnom odgovornošću, posebno na lokalnom nivou.

Poseban akcenat stavljen je na ulogu jedinica lokalne samouprave kao ključnih nosilaca sprovođenja mera energetske efikasnosti i održivog razvoja, s obzirom na to da upravo lokalne zajednice najneposrednije odgovaraju na potrebe građana u oblasti komunalnih usluga i energetskog planiranja.

Foto: Zorana Jevtić

U kontekstu unapređenja energetske efikasnosti, ministarka Paunović ukazala je na značaj koraka koji su pokrenuti ovom konferencijom, a koji doprinose unapređenju kvaliteta života, većem komforu i bezbednosti građana u lokalnim sredinama.

Ona je istakla da u borbi za svaki „zeleni kilovat“ komunalna energetika postaje jedan od ključnih stubova održivog razvoja i kvalitetnije svakodnevice građana, te da je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave spremno da, u okviru svojih nadležnosti, pruži punu podršku jedinicama lokalne samouprave u realizaciji ovih ciljeva.

Ministarka Paunović uputila je čestitke organizatorima na pokretanju ove međunarodne stručne konferencije, ističući da ona otvara prostor za dijalog, razmenu znanja i iskustava, kao i jačanje saradnje između stručne zajednice, institucija i lokalnih samouprava.