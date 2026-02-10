Slušaj vest

Poručila je da će se Srbija boriti za zaštitu nacionalnih interesa na arbitraži koju je povodom Uredbe o ograničenju marži zatražila ta kompanija.

Lazarevićeva je u izjavi novinarima rekla da se kompanija Delez od samog početka primene uredbe o ograničenju marži žalila, da su na neki način vršili pritisak i da su još u septembru prošle godine isticali da očekuju da će im prihod za 2025. godinu biti manji nego što su planirali.

Navela je da ograničenje marži nije nešto što je originalna receptura Srbije.

Radimo dobru stvar

- Mi upravo rukovodeći se primerima koji su još na snazi u nekim državama Evropske unije, a podsetiću i da oni posluju u nekim od tih EU država, takođe imamo ograničenje marži. Da li je ovo što su oni sada rekli, pošto tužba još nije stigla zvanično Republici Srbiji, znači oni su prvo to onako prilično gromoglasno medijski najavili, neka njihova poslovna strategija ili možda i medijska, ne bih dalje da komentarišem. Predstoji to što predstoji, mi ćemo se svakako boriti, ali verujemo i dalje da radimo dobru stvar - istakla je ona.

Ocenila je da su uredbu neki hvalili, neki kritikovali, ali da je činjenica da je zaustavljen rast cena, neke cene su snižene i da se radi na dugoročnijem uređenju tržišta u Srbiji.

- To nisu samo marže. To su i oni famozni off-rabati, koji su i te kako važni. A zašto su važni? Jer su i na njih svojevremeno ukazivali predstavnici Deleza u komunikaciji sa nama, da će i tu neka projektovana zarada na tom delu takođe da podbaci - navela je ministarka.

Uredba ista za sve

Dodala je da je nedavno završena rasprava o Nacrtu Zakona o nepoštenim trgovačkim praksama, da se sprema njegovo usvajanje u Skupštini Srbije i da je to zapravo jedan od ključnih zadataka kojim se dalje uređuje tržište po modelu koji postoji u EU i što, kako je istakla, svi akteri i ovde, ali i u inostranstvu i te kako znaju.

- Druga stvar što se tiče uredbe je da ona nije imala za metu jednu kompaniju, jer je Delez jedan od 27 maloprodajnih trgovinskih lanaca koji su bili obuhvaćeni uredbom. Od tih 27 lanaca, 22 su osnovana domaćim kapitalom. Ne postoji diskriminacija njih kao investitora - rekla je ministarka.

Naglasila je da oni imaju pravo da se pozivaju na bilateralni sporazum o zaštiti investicija.

- Svaka strana će u predstojećoj arbitraži iznositi svoje argumente i svoje dokaze, šta smo mi to konkretno uradili, da smo njih doveli u neki položaj a da se nismo prvenstveno rukovodili našim nacionalnim ekonomskim interesima. To je ono na čemu smo bili istrajni. Bili smo konstruktivni, imali smo intenzivnu komunikaciju sa Delezom sve vreme, bezbroj sastanaka, oni su bili aktivno uključeni u izradu zakona.To pričam o periodu u poslednjih mesec dana, ali i u prethodnim mesecima - naglasila je ministarka Lazarević.