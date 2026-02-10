Slušaj vest

Kada se rezultati posmatraju u stalnim cenama, ukupna vrednost radova veća je za 10,6 odsto. Najizraženiji rast zabeležen je na izgradnji zgrada, gde je vrednost radova povećana za 13,3 odsto, dok je na ostalim građevinama rast iznosio 8,8 odsto.

Regionalni podaci pokazuju izražene razlike. U stalnim cenama, rast vrednosti izvedenih radova ostvaren je isključivo u Beogradskom regionu, i to čak 52,0 odsto. U svim ostalim delovima zemlje zabeležen je pad u odnosu na isti kvartal 2024. godine – u Regionu Šumadije i Zapadne Srbije za 1,3 odsto, u Vojvodini za 17,5 odsto, a u Regionu Južne i Istočne Srbije za 21,9 odsto.

Gotovo kompletna građevinska aktivnost realizovana je u zemlji – 98,7 odsto ukupne vrednosti radova izvedeno je na teritoriji Srbije, dok je preostalih 1,3 odsto ostvareno na gradilištima u inostranstvu.

Posmatrano po izvođačima, ukupna vrednost radova koje su izvele domaće građevinske kompanije, uključujući projekte u Srbiji i van nje, u četvrtom kvartalu porasla je za 11,5 odsto u tekućim cenama, dok je u stalnim cenama zabeležen rast od 9,3 odsto u odnosu na isti period prethodne godine.