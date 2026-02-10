Slušaj vest

Plaćanje Visa karticama u Srbiji tokom zimskog prazničnog perioda 2025. godine poraslo ja za 60 odsto u odnosu na isti period prošle godine, pokazalo je istraživanje o potrošačim navikama koje je sproveo Visa Consulting & Analytics Retail Spend Monitor.

Ovi podaci ukazuju na veći broj putovanja i obilaska Srbije, a i veću potrošnju u ugostiteljstvu i segmentu zabave.

Šta pokazuju trendovi: Srbija sve privlačnija stranim turistima

Potrošnja stranih turista u Srbiji, ostvarena putem Visa premium kartica, zabeležila je rast.

Posebno se izdvajaju turisti iz Evrope, pre svega iz Nemačke, Francuske, Grčke i Mađarske, čiji su dolasci porasli za oko 50 odsto. Građani Srbije sve češće putuju u inostranstvo

Paralelno sa rastom domaćeg turizma, građani Srbije su putovali i van zemlje. Potrošnja na međunarodnim putovanjima uz korišćenje Visa premium kartica porasla je za oko 35%. Odlasci na popularne destinacije poput Francuske, Španije, Grčke i Švajcarske zabeležila su rast od približno 55%. Kada je reč o planiranju putovanja, većina putnika, oko 65%, rezervisala je odmor u roku od mesec dana pre polaska, dok je oko 35% planiralo od jednog do šest meseci unapred. Tokom boravka u inostranstvu, potrošnja na ugostiteljstvo i zabavu porasla je za više od 40%.

Potrošnja na domaćem tržištu

Pored rasta međunarodnih putovanja, nastavljen je i snažan rast domaće potrošnje. Broj odmora u Srbiji među korisnicima Visa premium kartica porastao je za 55%, dok je potrošnja na luksuzne proizvode – poput odeće, kozmetike i nakita – zabeležila rast od 45%.

Plaćanje Visa karticama Foto: Visa

"Tokom ove zime vidimo da potrošači u Srbiji sve više ulažu u putovanja, ugostiteljstvo, zabavu i luksuznu kupovinu. Rast odmora u Srbiji, zajedno sa većom potrošnjom turista i građana Srbije koji putuju u inostranstvo, pokazuje da su građani tokom zimskog perioda

žele sebi da priušte nezaboravne iskustvene momente. U kompaniji Visa nastavljamo da podržavamo ove navike kroz sigurna, jednostavna i inovativna rešenja za plaćanje, koja donose vrednost i potrošačima i biznisima“, rekla je Ana Drašković, potpredsednica i

generalna direktorka kompanije Visa za Jugoistočnu Evropu.

Retail Spend Monitor pripremio je tim Visa Consulting & Analytics (VCA), a obuhvata ukupnu maloprodajnu, putničku i potrošnju vezanu za iskustvene momente tokom zimskog prazničnog perioda, od 1. do 31. decembra 2025. godine. Analiza se zasniva na podacima iz VisaNet sistema, uz dodatne procene bazirane na anketama koje uključuju i druge načine plaćanja.