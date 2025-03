– Tendencija je da se smanjuje korišćenje čekova. To što se od 2022. godine beleži porast njihove upotrebe je nešto što je trenutak ili ljudi prosto kupuju na rate. Kod nas ček jeste sredstvo plaćanja, ali je više sredstvo na odloženo plaćanje, čuveno ček na poček – rekao je Vasić.

On je naveo da podatak da je u prvih devet meseci 2024. godine za kupovinu robe i usluga realizovano 5,4 miliona čekova, i da to ipak pokazuje da se njihova upotreba znatno smanjuje.

– Ako neko treba da plati 80.000 dinara i 90.000 za veš mašinu ili televizor, mnogo je lakše da kupi te uređaje na šest ili 12 rata, da plati to kao u porcijama, nego da odjednom izvadi 80.000 dinara. To jeste neka vrsta kreditnog proizvoda koji u suštini nema kamatu – istakao je on.