Postojeći sistem fiskalizacije (F1) se proširuje i obuhvata fiskalizaciju računa koji se naplaćuju preko transakcionog računa, a to se odnosi i na račune koji se naplaćuju putem servisa kao što su PayPal, Google Pay, Stripe itd.

Od 1. januara 2026. godine svi obveznici PDV-a moraće da izdaju e-fakture i fiskalizuju ih u transakcijama sa drugim poreskim obveznicima, a subjekti koji nisu u sistemu PDV-a moraće da primaju e-fakture od tog datuma.

Od 1. januara 2027. godine, subjekti koji nisu u sistemu PDV-a takođe će morati da izdaju i fiskalizuju e-fakture, a za njih će izdavanje, prijem i fiskalizacija e-faktura biti omogućena putem besplatne aplikacije Poreske uprave MIKROeRAČUN.

Dalje, u periodu od 1. septembra do 31. decembra ove godine, poreski obveznici će morati da registruju svog informacionog posrednika, odnosno da izaberu način za dostavljanje e-faktura, ali i način fiskalizacije faktura, po pravilu, prilikom izdavanja e-fakture.

Novi Zakon uvodi još jednu promenu u odnosu na prethodni način fiskalizacije, tako što će OIB obveznika poreza na prihod ili dobit koji plaća fakturu do 700 evra gotovinom ili karticom (u praksi, tzv. "R-1" faktura) morati da se dostavlja Poreskoj upravi putem poruke o fiskalizaciji.

Predlog zakonodavca je da se uvede jedinstveni "šifrarnik" za robu i usluge za celu Hrvatsku, za koji će biti propisane kazne ako se ne primenjuje ili ako se nepravilno primenjuje.

Pored toga, e-faktura će moći da se ponovo izda pod istim brojem, ali samo ako se isprave podaci koji ne utiču na obračun poreza. U slučaju da nije moguće izdati e-fakturu, o tome mora biti obaveštena Poreska uprava u roku od pet dana, kao i o naplaćenim fakturama do 20. u mesecu za prethodni mesec.

Primaoci e-faktura moraće posebno da obaveste Poresku upravu o fakturama koje su odbili od svojih dobavljača, takođe do 20. u mesecu za prethodni mesec.

Novi Zakon o fiskalizaciji ukida knjižicu IRA, knjižicu URA, izveštaje RAD-1G, PPO, DON-H, PDV-F i pojednostavljuje PD IPO. Rok za podnošenje PDV obrasca vraća se na poslednji dan u mesecu.

- Promene koje donosi novi Zakon su brojne i doneće velike promene u poslovanje, stoga je najbolje da pripreme počnu već sada. Obrtnici i preduzetnici, računovođe i IT stručnjaci moraće uspešno da sarađuju kako bi što spremnije dočekali početak 2026. godine i početak primene Zakona - naglasila je Đurđica Mostarčić, predsednica Sekcije računovođa Hrvatske obrtničke komore, na besplatnom vebinaru u okviru Aktuelnosti iz obrta.

Koliko je tema predstojećeg Zakona o fiskalizaciji važna, pokazuje činjenica da je na vebinaru učestvovalo više od 600 zainteresovanih pojedinaca, a do sada je zabeleženo skoro 6.000 pregleda predavanja o ovoj „gorućoj temi“, piše Obrtnička komora Međimurja.

- Kako bismo našim članovima olakšali predstojeće promene, sklopili smo saradnju sa kompanijom Elektronski računi, zahvaljujući kojoj zanatlije mogu ostvariti popust od 30% na pakete usluga mojRačun (MeR) i besplatnu sinhronizaciju istorijske e-Arhive. Takođe smo se dogovorili da se rok za zanatlije za preuzimanje istorijskih dokumenata iz elektronske arhive produži do 31. avgusta 2025. godine. Ova saradnja donosi značajne uštede zanatlijama, posebno u kontekstu predstojećeg Zakona o fiskalizaciji, ali i rastuće inflacije koja opterećuje naše članove. Na nama je da našim zanatlijama obezbedimo razne pogodnosti koje mogu rasteretiti i olakšati njihovo poslovanje - zaključio je Dalibor Kratohvil, predsednik Hrvatske obrtničke komore.

