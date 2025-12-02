Slušaj vest

Prema podacima sa oglasa i tržišta, prosečna oglašena cena po kvadratnom metru u Beogradu u prvom kvartalu 2025. iznosila je oko 2.990 evra. Za novogradnju se u proseku plaćalo oko 3.000 evra, dok je starogradnja, po pravilu, povoljnija. Cene značajno variraju zavisno od opštine, dela grada, udaljenosti od centra, kvaliteta zgrade, spratnosti, pratećih sadržaja (garaža, parking, lift...), blizine saobraćaja i infrastrukture.

Beograd je, po oceni stručnjaka za nekretnine, prilično skup, a na razliku u cenama najviše utiču kvadratura i struktura stana, pa tako manji stanovi (npr. 40–50 m²) imaju višu cenu po kvadratnom metru, dok se veći (npr. 130–140 m²) prodaju za manje novca. Značajna stavka je kvalitet zgrade, odnosno stanovi sa boljom opremom na tržištu imaju više cene.

Statistika pokazuje da su najskuplje centralne i veoma tražene opštine i kvartovi - centar, Beograd na vodi, Vračar, Novi Beograd (luks-kompleksi) i deo starog centra. Stanovi tu često imaju i premijum cenu po kvadratu. S druge strane, opština Voždovac spada u srednji cenovni rang, ali iako nije na listi „top 5 najskupljih lokacija“, ova opština može imati relativno povoljnije cene nego centralne i luks-zone, ali su u poslednjih godinu dana i ovde cene skočile za desetak odsto.

- Kada govorimo o pojedinim mikrolokacijama u prestonici Voždovac je širok pojam i iznosi se dosta ovde dosta razlikuju. Ne koštaju isto stanovi na urbanjijem delu opštine, ili, recimo, u naselju Braće Jerković. Takođe, delovi prema Banjici, Jajincima i Avali postaju sve popularniji. Kada govorimo o delu Voždovca koji obuhvata Ustaničku ulicu, to je potez praktično od Autokomande, pa sve do okretnice tramvaja na Bulevaru kralja Aleksandra, koji pripada opštini Zvezdara. Cene na centralnom delu Ustaničke, od raskrsnice sa Vojslava Ilića, pa do Autokomande, su šarene – kaže za Kamaticu Uroš Jovanović, director ART nekretnina.

Naš sagovornik naglašava da kada je u pitanju novogradnja cene stanova idu od 3.000 do 3.450 evra plus PDV. Kvadrati u starogradnji se sada prodaju u proseku po 2.700 evra. S tim što, recimo, što ste bliže Autokomandi, to su cene više, odnosno što ste bliže gradu iznosi rastu.

- Koliko ćete platiti određeni stan zavisi, recimo i od toga, da li imate dve spavaće sobe u 60 kvadrata, što to će svakako biti skuplje po kvadratu, nego isti broj soba u 70 kvadratnih metara. To su neki trendovi na tržištu, koji nisu usko vezani samo za ovaj deo grada, ali svakako diktiraju cenu. Kupci često znaju da postave pitanje koliko mene koštaju dve spavaće sobe. Pre će kupiti manje kvadrata sa više soba, jer je takav stan je i jeftiniji i praktičniji.

Na Voždovcu, primera radi, postoji naselje Braće Jerković, gde su potpuno druge cene i gde se kvadrat u proseku prodaje za nešto više od 2.000 evra.

- Tako, na primer, 40 metara kvadratnih, što je najtraženija i ujedno najskuplja kvadratura u Beogradu, u Braće Jerković košta oko 3.000, dok ćete ga u Ustaničkoj platiti 3.400 evra. Cena naravno može biti i viša ako je atraktivniji deo Ustaničke ili je u pitanju stan u manjoj zgradi – navodi Jovanović.

Naš sagovornik objašnjava da tržište ima kapacite da prihvatiti određeni broj kvadrata, u određenom trenutku, na određenoj lokaciji i oni investitori koji to prate na kraju dobiju i bolju cenu.

- U ovom delu grada cene su skočile za pet do 10 odsto, naročito u novogradnji. Glavna prednost novogradnje je parking mesto ili garaža, što uglavnom ne možete da dobijete kupovinom starog stana. Mladi ljudi, koji su najčešće kupci stanova žele određeni komfor, a danas ga mogu dobiti samo u novogradnji – ističe direktor ART nekretnina.