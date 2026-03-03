Slušaj vest

U svetu modernih automobila, gde se novi modeli smenjuju brže nego ikada, a elektronika postaje dominantan faktor, pitanje dugovečnosti postalo je luksuz. Nedavna diskusija na popularnoj platformi Reddit pokrenula je lavinu komentara na pitanje "Da kupujete auto danas koji planirate da vozite narednih 15 godina, šta biste izabrali?"

Odgovori korisnika širom sveta otkrili su zanimljiv balans između racionalne ekonomije, poverenja u tradicionalne brendove, ali i spremnosti na rizik zarad uživanja u vožnji.

Japanska dominacija

Nije iznenađenje da su apsolutni favoriti zajednice japanski proizvođači. Decenijama građena reputacija Tojote i Honde dominira u odgovorima korisnika koji traže pouzdanost.

Jedan od najčešće citiranih saveta odnosi se na specifične pogonske sklopove:

- Bilo koji od standardnih Toyota 2.5 Hybrid modela - glasi jedan od najpopularnijih komentara.

Ovaj stav nije bez osnova, Toyotini hibridni sistemi postali su zlatni standard za taksi udruženja širom sveta upravo zbog izuzetno niskih troškova održavanja i dugovečnosti baterija. Pored njih, klasici poput Corolle i Civica ostaju neprikosnoveni lideri. Jedan korisnik je to potvrdio ličnim primerom:

- Toyota Corolla ili Honda Civic. Trenutno posedujemo oba, modele iz 2011. i 2013. godine. Pouzdani su i prevoze nas od tačke A do tačke B bez ikakvih muka.

Foto: Reddit Printscreen

Mazda i Opel

Interesantno je da se Mazda izdvojila kao brend koji nudi nešto više truda u dizajnu, ali bez kompromisa po pitanju kvarova. Korisnik koji tvrdi da poseduje Mazde već 30 godina ističe:

- Bilo koja Mazda dobija moj glas... Jedna je imala kvar čija je popravka koštala 300 dolara kod ovlašćenog dilera. Bile su čvrste kao stena.

Za evropske kupce, u diskusiji se pojavio i Opel, koji se i dalje kotira kao racionalan izbor za one koji traže dostupne delove i jednostavnu mehaniku, što je posebno relevantno za naše tržište gde je održavanje "Nemaca" tradicionalno najlakše.

Kontrapunkt japanskom minimalizmu pružio je predlog za BMW serije 5. Iako se luksuzni nemački automobili retko vezuju za niske troškove vlasništva nakon isteka garancije, jedan korisnik brani ovaj izbor argumentom kvaliteta vožnje:

- BMW serije 5. Uz pravilno održavanje trajaće 15 godina, a biće mnogo bolji za vožnju sve to vreme.

Na kraju dana, većina korisnika Reddita slaže se u jednom, ako želite automobil koji će i posle više od decenije da "pali iz prve", birajte azijsko inženjerstvo ili budite spremni da možda postanete najbolji prijatelj sa svojim mehaničarem.