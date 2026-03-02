Slušaj vest

Zvanični srednji kurs dinara za evro danas je 117,3888 dinara, što je neznatna promena u odnosu na petak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji je za 0,2 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto.

Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar danas je slabiji za 0,5 odsto i iznosi 99,8629 dinara za dolar.

Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 0,8 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 12,9 odsto, a od početka godine je ojačao za 0,1 odsto.