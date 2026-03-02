NBS saopštila je srednji kurs dinara za 2. mart 2026. godine.
Srednji kurs dinara za 2. mart: NBS saopštila kakve nas brojke danas očekuju u menjačnicama
Zvanični srednji kurs dinara za evro danas je 117,3888 dinara, što je neznatna promena u odnosu na petak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).
Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji je za 0,2 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto.
Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar danas je slabiji za 0,5 odsto i iznosi 99,8629 dinara za dolar.
Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 0,8 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 12,9 odsto, a od početka godine je ojačao za 0,1 odsto.
