U Srbiji su zanati zasnovani na praktičnim veštinama i majstorskom radu sve traženiji, od vodoinstalatera i električara do automehaničara i montažera klima-uređaja.

Iako se veliki broj mladih i dalje opredeljuje za fakultetsko obrazovanje, stanje na tržištu rada pokazuje da dobar majstor može da ostvari konkretne i stabilne prihode, koji su često iznad prosečne zarade u zemlji.

Koliko se realno zarađuje

Majstorski poslovi se najčešće naplaćuju po satu, dnevno ili po završenom poslu. Visina zarade zavisi od nivoa stručnosti, iskustva, mesta rada i specifičnih znanja, ali prema razgovorima sa praktičarima i dostupnim podacima sa terena okvirne cifre su sledeće:

Vodoinstalater:

Početnik: oko 1.000-1.500 din/h

Iskusan majstor: oko 1.800-2.500 din/h

Dnevnice neretko prelaze 15.000-18.000 din za kompletan posao

Električar (kućne instalacije, priključci):

Početnik: 900-1.400 din/h

Iskusan električar: 1.700-2.300 din/h

Automehaničar:

Početnik: 1.000-1.500 din/h

Specijalista (motor, dijagnostika): 2.000-2.800 din/h

Serviser bele tehnike:

Početnik: 900-1.300 din/h

Iskusan serviser: 1.600-2.200 din/h

(Brojevi su okvirni.)

Koji faktori utiču na zaradu

Iskustvo i reputacija - majstor sa dobrim preporukama može da naplaćuje višu satnicu i ima više angažmana.

Sezonalnost - na primer, instalateri klima imaju pojačan obim posla tokom leta, dok automehaničari rade ujednačeno tokom cele godine.

Lokacija - u većim gradovima, poput Beograda i Novog Sada, satnice su često znatno više nego u manjim sredinama.

Vrsta posla - zahtevniji i kompleksniji radovi (na primer, kompletne električne instalacije u novogradnji) donose veću zaradu.

Samostalno vs. zaposleno

Majstor zaposlen u firmi uglavnom ima sigurnu i redovnu platu, ali nižu satnicu.

Samostalni majstor - preduzetnik sam formira cene, radi direktno sa klijentima i može da ostvari veću zaradu, ali snosi i troškove poslovanja (prevoz, alat, oglašavanje, PDV).

Saveti za one koji razmišljaju o zanatu

Vredi uložiti vreme u dodatnu obuku i sertifikate - iako formalno obrazovanje nije uvek presudno, dodatna stručnost omogućava pristup bolje plaćenim poslovima.

Važno je graditi dobru reputaciju i online prisustvo - zadovoljni klijenti su najbolja preporuka.

Takođe, korisno je kombinovati rad i dalje usavršavanje, posebno u oblastima novih tehnologija (na primer, solarni sistemi ili savremene instalacije).

Dobar majstor u Srbiji može da zaradi znatno više od prosečne plate, naročito ako radi samostalno, poseduje iskustvo i izgradio je reputaciju. Zanati ostaju stabilna i tražena oblast tržišta rada, kao realna prilika za siguran i održiv prihod, bez obzira na obrazovni put.