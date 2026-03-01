Žena u second hand radnji pronašla torbu u kojoj je bila čudna poruka

Iako je do maturskih večeri ostalo još nekoliko meseci, pripreme su uveliko počele. Za maturantkinje je goruće pitanje "šta obući", ali za njihove roditelje "koliko će to da košta".

Dilema je stara decenijama: poveriti zadatak krojačici ili krenuti u pohod na butike?

Kolika je cena šivenja

Cena šivenja haljine, zajedno sa materijalom, retko je ispod 20.000 do 25.000 dinara, dok su gotove haljine u buticima jeftinije ali manje "unikatne".

Unikatnost ima svoju cenu i to ne samo onu finansijsku - glasila bi ukratko procena odluke da se za matursko izdanje obratimo krojačici ili dizajnerskom studiju.

Ako želimo haljinu kakvu niko nema, šivenje je jedini put. Međutim, treba da budemo spremni na to da "ruke" majstora čine samo polovinu troška.

U Beogradu, cene krojačkih usluga su najviše. Za jednostavnu mini ili midi haljinu krojačice traže od 6.000 do 10.000 dinara. Ukoliko naša maturantkinja sanja o dugoj, svečanoj toaleti, treba da spremimo između 12.000 i 25.000 dinara samo za rad. Najkompleksniji modeli sa ugrađenim korsetima i ručno prišivanom čipkom u prestoničkim ateljeima neretko prelaze i 35.000 dinara.

U Novom Sadu su cene za nijansu niže, pa se duga haljina može sašiti za oko 15.000 dinara, dok su Niš i Kragujevac najpovoljniji - tamo se vešte ruke krojačice za svečanu haljinu plaćaju od 8.000 do 15.000 dinara.

Materijal kupuješ sam

Važno je napomenuti da materijal kupujemo sami. Metar kvalitetnog satena, svile ili čipke košta od 1.500 do 6.000 dinara, a za dugu haljinu često treba i po tri ili četiri metra. Kada se podvuče crta, šivena haljina srednje kompleksnosti retko izlazi ispod 20.000 do 25.000 dinara.

Šta najviše utiče na cenu?

Konstrukcija korseta: Ako haljina zahteva ugrađene korpe, žice i čvrstu strukturu, cena rada se drastično povećava jer zahteva mnogo više vremena i preciznosti

Ručni rad: Aplikacije od čipke koje se ručno prišivaju, perlice ili kristali mogu udvostručiti cenu šivenja

Broj proba: Standardne su dve do tri probe. Svaka dodatna modifikacija nakon što je krojenje počelo može se dodatno naplatiti

Hitnost: Šivenje u "poslednji čas" (manje od tri nedelje pre mature) obično nosi doplatu od 20 do 50 odsto

Kupovina u buticima: Brzo, ali rizično

Pitanje "šiti ili kupiti" je večita dilema pred maturu. Dok šivenje nudi unikatnost, kupovina nudi brzinu i sigurnost da znate tačno kako haljina stoji pre nego što damo novac.

Najpopularnije prodavnice brze mode nude maturske varijante već od 5.000 do 12.000 dinara. Prednost je brza kupovina, ali postoji realna šansa da se na proslavi pojavi još nekoliko devojaka u identičnom modelu, što u današnje vreme maturantkinjama zvuči kao noćna mora.

Domaći modni brendovi drže srednju liniju cena - od 15.000 do 30.000 dinara. Ovde je kvalitet materijala često bolji nego u masovnim lancima, a krojevi su prilagođeniji svečanim prilikama.

Krojači savetuju da se sa pripremama krene najkasnije u februaru ili martu.

Saveti iskusne krojačice

- Najveća greška je doneti sliku sa Instagrama pet dana pred maturu. Dobra haljina zahteva bar tri probe. Takođe, devojke često biraju materijale koji ne odgovaraju modelu, pa haljina na kraju ne stoji kao na slici - kaže iskusna krojačica.

Ona ujedno preporučuje nekoliko saveta za pametan odabir, ali i uštedu:

Prvo probati, pa šiti: Čak i ako planiramo šivenje, u butiku treba probati sličan kroj, jer to nudi sigurnost izbora

Kupiti materijal na sniženjima: Prodavnice metraže često imaju ostatke vrhunskih materijala po drastično nižim cenama

Ne zaboraviti "nevidljive" troškove: Rajsferšlus, postava i ukrasna dugmad mogu dodati i do 3.000 dinara na cenu šivenja

Prepravke koštaju: Ako kupimo gotovu haljinu koja je predugačka, skraćivanje i sužavanje kod krojača koštaće nas dodatnih 1.500 do 3.000 dinara.

Bez obzira na to za koju se opciju odlučimo, trošak je neminovan, a na kraju se sve svede na to da je najvažnije da se matursko veče provede u stvaranju uspomena za pamćenje, a ne u popravci korseta.