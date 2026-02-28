Slušaj vest

Od 2026. godine vozači u Italiji koji imaju 70 ili više godina trebalo bi da budu oslobođeni plaćanja poreza na motorna vozila.

Međutim, ta pogodnost neće važiti za sve - potrebno je ispuniti određene uslove.

Prema dostupnim informacijama, pravo na oslobađanje imaće italijanski državljani koji do 1. januara 2026. navrše 70 godina života. Cilj ove mere je finansijsko rasterećenje starijih osoba.

"Bollo auto" je regionalni porez na posedovanje vozila u Italiji. Plaća se bez obzira na to da li se automobil koristi ili ne. Visina poreza zavisi od snage motora i ekološke kategorije vozila, a razlikuje se od regiona do regiona.

Da bi osoba ostvarila pravo na oslobađanje: vozilo mora biti registrovano na njeno ime, za sada nisu predviđena ograničenja u vezi sa visinom prihoda, moguće je da pojedini regioni propišu dodatne uslove ili obrasce.

Važno je naglasiti da se oslobađanje ne dodeljuje automatski. Potrebno je podneti zahtev nadležnoj regionalnoj instituciji.