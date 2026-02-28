Slušaj vest

Obaveštavamo sve poljoprivredne proizvođače da od ponedeljka počinje javni poziv za podsticaje po hektaru, kao i primena drugih aktuelnih mera podrške. Reč je o najmasovnijem javnom pozivu, za koji tradicionalno aplicira najveći broj registrovanih gazdinstava u Srbiji.

Da bi aplicirali bez zastoja i na vreme ostvarili pravo na sredstva, neophodno je da svi poljoprivrednici koji su svoje naloge u sistemu eAgrar kreirali tokom 2023. godine i kasnije provere status svojih naloga. Podsećamo da nakon dve godine dolazi do isteka važenja naloga, te je potrebno izvršiti njihovu obnovu.

Postupak je jednostavan. Dovoljno je da se obrate najbližoj pošti ili poljoprivrednoj savetodavnoj i stručnoj službi, gde će dobiti svu neophodnu pomoć za obnovu naloga i nastavak korišćenja sistema eAgrar. Imajući u vidu da je u pitanju najveći javni poziv u godini i da od blagovremene prijave zavisi i brzina isplate sredstava, apelujemo na poljoprivrednike da proveru i obnovu naloga urade što pre, kako bi bez prepreka mogli da podnesu zahtev i dođu do svojih podsticaja.

Ministarstvo poljoprivrede nastavlja sa primenom mera podrške u cilju stabilnosti proizvodnje i očuvanja likvidnosti poljoprivrednih gazdinstava, a sve dodatne informacije dostupne su putem zvaničnih kanala i nadležnih službi.