Poznati sportski brend Intersport Austria ulazi u novu fazu poslovanja u regionu. Kompanija koja posluje i u Srbiji - Intersport ISI - prodata je austrijskoj grupaciji, a kao posledica promene vlasništva najavljeno je postepeno zatvaranje dela prodavnica na domaćem tržištu.

Vrednost transakcije nije objavljena, a završetak preuzimanja zavisi od dobijanja odobrenja nadležnih regulatora za zaštitu konkurencije.

Ko je prodao Intersport i zašto?

Dosadašnji vlasnik, investicioni fond Enterprise Investors, još je ranije najavio mogućnost izlaska iz Intersporta, uz obrazloženje da želi da preusmeri kapital u druge sektore. Fond Enterprise Fund VII, koji je osnovao Enterprise Investors, kupio je Intersport ISI 2016. godine od Mercatora, i od tada je upravljao kompanijom na tržištu bivše Jugoslavije.

Kupac je Intersport Austria Group, koja ovom akvizicijom dodatno jača prisustvo u srednjoj i jugoistočnoj Evropi. Nakon preuzimanja, grupa će imati više od 500 prodajnih lokacija u 12 zemalja, a ukupni prihodi grupe po prvi put bi trebalo da premaše milion evra godišnje, čime se dodatno učvršćuje njena tržišna pozicija.

Izvršni direktor Intersport Austrije, Franz Koll, istakao je da akvizicija predstavlja „stratešku prekretnicu“, uz očekivane sinergije u nabavci, logistici i digitalizaciji poslovanja.

Koliki je obim poslovanja u regionu?

Intersport ISI, sa sedištem u Sloveniji, upravlja sa oko 110 sopstvenih prodavnica, kao i sa još oko 40 kroz franšize. Kompanija posluje u Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Albaniji i Severnoj Makedoniji, a procene iz 2025. godine ukazuju na to da su prihodi dostigli gotovo 140 miliona evra.

Šta se menja u Srbiji?

Kako je navedeno u saopštenjima, Intersport ostaje prisutan u Srbiji, ali uz promenjen poslovni model. Značajan broj prodavnica nastaviće da radi kroz partnerski model, gde će lokalni partneri preuzeti upravljanje radnjama. Međutim, deo maloprodajne mreže koji neće biti obuhvaćen tim ugovorima biće postepeno zatvoren, što u praksi znači povlačenje sa pojedinih lokacija.

Šta ovo znači za kupce?

Za potrošače u Srbiji to znači da će brend Intersport i dalje biti prisutan, ali sa manjim brojem direktno upravljanih prodavnica. Asortiman i dostupnost proizvoda u velikoj meri zavisiće od lokalnih partnera i novih poslovnih aranžmana koji budu zaključeni u narednom periodu. Promena vlasništva još jednom pokazuje koliko se maloprodajno tržište u regionu brzo prilagođava novim ekonomskim i strateškim prioritetima velikih investitora.