Kako izvešatavaju reporteri STIPS-a u klanicama na području Šapca i ostalih mesta mačvanskog regiona zabeležen je rast otkupnih cena teladi simentalske rase telesne mase do 160 kilograma i tovne junadi telesne mase iznad 480 kilograma.

Za otkupljenu telad plaćali su poljoprivrednim proizvođačima 940 din/kg, a za tovnu junad 470 din/kg. Klaničari iz podrinjskog regiona po višim cenama su protekle nedelje otkupljivali tovne bikove SM rase teže od 500 kilograma, a dominirao je iznos od 470 din/kg.

Nastavljen je pad otkupne cene tovne junadi telesne mase iznad 480 kilograma u klanicama na području šumadijskog regiona, jer dominirao iznos od 470 din/kg.

Dominantna otkupna cena tovnih bikova SM rase telesne mase iznad 500 kilograma iznosila je 440 din/kg, dok su za otkupljene krave za klanje SM rase najčešće plaćali 240 din/kg u klanicama na području jablaničkog regiona.bU klanicama na području južnobanatskog regiona nije bilo promena u pogledu otkupne cene tovne junadi telesne mase iznad 480 kilograma, u odnosu na prethodnu sedmicu, jer je dominirao iznos od 410 din/kg.

Klaničari sa područja srednjebanatskog regiona otkupljivali su tovnu junad težu od 480 kilograma po dominantnoj ceni od 460 din/kg.

Pad cene prasića

Primetan pad cena svih kategorija svinja zabeležen je na stočnoj pijaci u Kraljevu. Za prasad težine 16 do 25 kilograma proizvođači su mogli dobiti najčešće 220 din/kg, za tovne svinje u zavisnosti od kategorije od 120 do 130 din/kg, dok je kod krmača za klanje dominirao iznos od 90 din/kg.

Viša prodajna cena zabeležena je kod tovnih svinja težih od 120 kilograma, pa se izjednačila sa cenom tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma na 230 din/kg.

U klanicama na području šumadijskog regiona zabeležen je pad otkupnih cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma, tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma i krmača za klanje.

Otkupna cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma mirovala je protekle sedmice i u klanicama na području južnobačkog regiona. Dominirao je iznos od 275 din/kg. Za otkupljene tovne svinje odgajivači su mogli da računaju na cenu od 155 do 165 din/kg.

Pad cena i jagnjadi

Pad prodajne cene jagnjadi zabeležen je na pijaci žive stoke u Kragujevcu gde je dominirao iznos od 450 din/kg. Prodajna cena dviski iznosila je 200 din/kg, dok je kod ovaca dominirao iznos od 180 din/kg.

Klaničari sa područja šumadijskog regiona otkupljivali su jagnjad i ovce po nižoj ceni, pa je u kategoriji jagnjadi dominirao iznos od 450 din/kg, dok su za otkupljene ovce odgajivači dobijali 170 din/kg.

Za razliku od Kragujevca, na stočnoj pijaci u Loznici došlo je do rasta prodajne cene jagnjadi, jer je dominirao iznos od 480 din/kg. Na pijaci žive stoke u Leskovcu za jagnjad su kupci trebali da izdvoje 500 din/kg, a za jarad 400 din/kg, a mogle su se pazariti i ovce po dominantnoj ceni od 200 din/kg. Na području srednjebanatskog regiona jagnjad su otkupljivana najčešće po ceni od 400 din/kg.