Stabilan kurs dinara se nastavlja. Prema podacima Narodne banke Srbije (NBS) srednji kurs dinara danas je 117,4098 za jedan evro. U odnosu na juče kada je dinar vredeo 117.4200 za evro što je neznatna promena, saopštila je NBS.

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji je za 0,2 odsto, a od početka godine slabiji je za 0,1 odsto.

Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar danas je jači za 0,2 odsto i iznosi 99,3315.

Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 0,4 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 12,4 odsto, a od početka godine ojačao je za 0,6 odsto.