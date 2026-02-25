Slušaj vest

Poslednjih dana srpska privredna scena ponovo se našla na udaru vešto osmišljene šeme koja cilja mahom novoosnovana pravna lica i preduzetnike. Na adrese onih koji su tek zakoračili u svet biznisa stižu koverte koje po svom izgledu, terminologiji i hitnosti neodoljivo podsećaju na zvanična državna pisma. Unutra se nalazi uplatnica sa unapred popunjenim iznosom od 12.150,00 dinara i instrukcija koja stvara privid zakonske obaveze.

Iako na papiru sve deluje formalno, reč je o komercijalnoj ponudi privatne firme koja se bavi upisom u baze podataka koje nemaju nikakvu javno-pravnu težinu, niti su povezane sa Agencijom za privredne registre (APR).

Foto: Kurir

Zamka za nove vlasnike firmi

Jedan od onih koji su se našli na meti ovog dopisa je Igor Simić, profesionalni upravnik i vlasnik firme za upravljanje zgradama "Mister I". Kao novoosnovano pravno lice, on je dobio račun-uplatnicu od firme pod nazivom "Info subjekt". U dopisu se navodi da se od njega potražuje uplata radi upisa podataka u komercijalni registar, odnosno "Informativni sistem subjekata (ISS)", uz tvrdnju da će upis biti izvršen automatski nakon uplate.

Međutim, ono što je Igoru odmah privuklo pažnju jeste potpuna zatvorenost ove organizacije. Na samom računu piše da će registracija biti obavljena odmah, ali ne postoji nikakva mogućnost da se sa njima stupi u kontakt. Firma nema javno dostupan broj telefona niti funkcionalan vebsajt, iako je formalno registrovana na adresi u Beogradu i poseduje PIB i matični broj.

Foto: Privatna arhiva

Sadržaj pisma

U spornom dopisu, koji nosi datum 12.02.2026. godine, stoji:

- Upis podataka novoosnovanog pravnog lica u komercijalni registar (ISS) biće automatski izvršen nakon realizacije platnog nalog u jednokratnom iznosu od 12.150,00 RSD. Uplatu za automatsku registraciju u Informativni sistem subjekata možete izvršiti u roku od 5 dana, u skladu sa Opštim uslovima poslovanja.

Dalje se navodi da će podaci biti uneti najkasnije u roku od 8 dana, a da se sve izmene vrše samostalno putem sajta, koji u praksi nije dostupan. Čak je i zahtev za izdavanje računa odložen za period nakon što novac legne na njihov račun.

Igor Simić za Biznis Kurir objašnjava zašto on nije postao žrtva, ali i kako njegovi poznanici jesu:

- Nisam izvršio uplatu jer sam unapred bio upućen da je to prevara. Firmu sam otvorio relativno skoro, a upravo od novih firmi najčešće pokušavaju da izvuku novac. Mnoge kolege njihove knjigovođe nisu uputile u ovakvu vrstu prevare i nisu imali od koga da se raspitaju, pa su uplatili novac "za svaki slučaj" i tako su ostali bez njega - kaže Simić, dodajući da nije čudno što pojedinci ne shvataju odmah da je u pitanju određena vrsta obmane:

- Sve je osmišljeno tako da deluje zvanično ili kao da ima veze sa APR-om, što normalno svakoga može da navede da izvrši uplatu.

Foto: Kurir

Savet advokata

O pravnoj prirodi ovih dopisa za Biznis Kurir govorio je advokat Dalibor Pašić, koji je već upoznat sa radom firmi poput "Info subjekt". Prema njegovim rečima, iako dopisi izgledaju kao službeni pozivi, oni to suštinski nisu.

- Ovakvi dopisi koji pristižu privrednim subjektima, a odnose se na navodni automatski upis u informacioni sistem, ne predstavljaju nikakav akt državnog organa, niti obavezu propisanu zakonom. Reč je o jednoj vrsti komercijalne ponude koja je formulisana tako da dovede primaoca u zabludu da je uplata obavezna - objašnjava Pašić.

Advokat naglašava da je Agencija za privredne registre (APR) i u prošlosti morala da interveniše i upozorava javnost:

- Upis u zvanične registre, kao što su APR ili sud, vrši se isključivo po zahtevu stranke. To je striktan postupak uz tačno definisane naknade. Kada osnujete firmu, dobijete zvaničan žiro račun APR-a i svrha uplate je uplata naknade APR-u. Sve mimo toga nema karakter javne dažbine.

Foto: Privatna arhiva

Problematična forma i obmanjujuća praksa

Najveći problem leži u vizuelnom identitetu uplatnica. Iako ne poseduju zvanične grbove Republike Srbije, njihova forma je takva da prosečan građanin, pod pritiskom rokova, ne primeti razliku.

- To je hod po žici - kaže Pašić.

Problem je forma ovakvih pisama, često vizuelno i terminološki podsećaju na službenu korespondenciju kako bi zbunili primaoca i stvorili utisak zakonske dužnosti. Pašić objašnjava da sa stručnog aspekta, ovo može predstavljati obmanjujuću poslovnu praksu jer je suština poruke prikrivena formom koja sugeriše obaveznost.

Kada je reč o krivičnoj odgovornosti, situacija je kompleksna. Iako je APR ranije podnosila prijave, epilog je često neizvestan.

- Možda nema krivične odgovornosti, ali može biti parnične. To znači da stranka koja je uplatila novac, a u postupku dokazala da je obmanuta, može da potraži taj iznos nazad - objašnjava Pašić.

Foto: Instant Google street view

Interesantno je da ove firme ponekad "pokleklnu" pred odlučnim pojedincima:

- U praksi su neke kolege slale opomene pred utuženje i tada su te firme znale da vrate novac, verovatno da bi izbegle negativan marketing - otkriva advokat Pašić.

Od 4.000 do 12.150 dinara

Podaci pokazuju da se ova praksa ne samo nastavlja, već i "poskupljuje". Pre nekoliko godina, slične firme su za isti "upis" tražile oko 4.000 dinara. Danas je taj iznos trostruko veći, što ukazuje na to da sistem, uprkos upozorenjima, i dalje donosi profit onima koji ga koriste.

Kao što je Igor Simić primetio, a advokat Pašić potvrdio, primarna meta su uvek novi subjekti. Oni još uvek nemaju izgrađenu rutinu komunikacije sa državnim organima i često svaki dopis koji stigne na adresu firme tretiraju kao urgentan i obavezan državni namet.

- Ljudi misle da je to neki početni trošak, porez ili javni prihod, pa uplate "da ih ne boli glava" - zaključuje Pašić.