Navela je da takve poruke najčešće sadrže navodna obaveštenja u vezi sa povraćajem poreza, plaćanja poreza, kamata, sporednih poreskih davanja ili drugih obaveza iz nadležnosti ovog organa, uz poziv da se otvori prilog ili postupi po datim instrukcijama.

Iz Poreske uprave ističu da se njihova zvanična elektronska komunikacija obavlja isključivo putem imejl adresa koje pripadaju domenu @purs.gov.rs.

- U lažnim porukama koje su prethodnih dana pristizale građanima primećeno je da se, u polju pošiljaoca, pored stvarne imejl adrese pošiljaoca, prikazuje i lažna adresa navodno zaposlenog lica u Poreskoj upravi, što može dovesti primaoce u zabludu - navodi se u saopštenju.

Građani se upozoravaju da budu posebno obazrivi i da, u cilju zaštite svojih podataka, ne otvaraju priloge, ne prate linkove i ne dostavljaju lične ili finansijske podatke putem sumnjivih imejl poruka.