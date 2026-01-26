Slušaj vest

Poreska uprava obavestila je danas poreske obveznike preduzetnike paušalce da u utorak, 2. februara ističe rok za podnošenje Poreske prijave za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti, na Obrascu PPDG-1S.

To se odnosi na one poreske obveznike paušalce kod kojih je došlo do izmene u obimu poslovanja odnosno prometa u prošloj godini i drugih uslova od uticaja na ostvarivanje prava na paušalno oporezivanje, navodi se u saopštenju.

