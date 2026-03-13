Ministarka Lazarević o kaznama za trgovce koji nisu poštovali uredbu o smanjenju cena

Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević izjavila je danas da su uočili da su veliki trgovci, iako je prošlo samo šest dana od isteka uredbe o ograničavanju marži, vratili of rabate na nivoe od pre 1. septembra i u nekim slučajevima ih i podigli i istakla da će Zakon o trgovačkim praksama, čiji je predlog usvojila vlada, uskoro zabraniti takve nepoštene trgovačke prakse i uvesti red na tržištu.

Ministarka Lazarević je rekla da Srbija prvi put dobija Zakon o trgovačkim praksama, na koji je veoma ponosna, jer predstavlja važan iskorak u uređenju unutrašnjeg tržišta i istakla da će taj zakon imati mnogo veći obuhvat proizvoda u odnosu slična zakonska rešenja u EU.

Uvođenje reda

- Nama je jako važno da se uvede red na tržištu i ono što nam nekada daje podstrek da ovo uradimo što brže i na što bolji način, to je da smo upravo uočili, evo koliko je prošlo - šest dana od isticanja uredbe, da su trgovci, nažalost, vratili nivo tih famoznih of rabata koji jesu predmet ovog zakona na nivo od pre 1. septembra, a u nekim slučajima čak su neki nameti i viši, s tim što za razliku od perioda pre 1. septembra, kada zakon još uvek nije bio u izradi, mi sada imamo usvojen (nacrt) na vladi - rekla je Lazarevićeva.

Napomenula je da su i trgovci bili aktivno uključeni u njegovu izradu, ali da su uprkos svemu tome tražili i na neki način pritiskali svoje dobavljače, kako je rekla, da sve to uđe u njihove nove ugovore za mart i april.

- Iako (trgovci) znaju da će vrlo uskoro neke od tih trgovačkih praksi biti direktno zabranjene - rekla je Lazarevićeva.

Na pitanje da li je već došlo do rasta cene proizvoda, ministarka je rekla da je još rano da govori o tome.

Rast cena

- Pa mislim da je rano, nekoliko dana nakon toga, puno toga utiče na rast cena, mi svakako pratimo. Podsetiću da smo kao uvod u izlazak iz uredbe, već 1. februara odmrzli dobavljačke cene da bi prosto pustili tržište da funkcioniše, da kažemo, bez nikakvih restrikcija. Od 1. marta nema ograničenja marži i sad ćemo u narednim danima pratiti, u ovom nekom međuprostoru, između uredbe i zakona, kako će se svi akteri u lancu ponašati kad su cene u pitanju - navela je ona.

Dodala je da nekada postoje i opravdani razlozi zašto neki proizvodi prosto moraju da poskupe, pošto su na svetskom tržištu skuplji, ali postoje i brojni primeri, kako je istakla, kada nema opravdanih razloga.

Vlada Srbije usvojila je u četvrtak Predlog zakona o trgovačkim praksama za određene vrste proizvoda, čija primena predviđa unapređenje funkcionisanja unutrašnjeg tržišta, kao i stvaranje preduslova za stabilnije i transparentnije formiranje cena.

Najkraća procedura

Lazarevićeva je rekla da bi predlog tog zakona trebalo već danas da se uputi u skupstinsku proceduru i da zajedno sa još dva važna predloga zakona u toj oblasti bude usvojen tokom prolećnog skupštinskog zasedanja.

- Krenuli smo smo u proceduru da u što kraćem roku dobijemo i ovaj zakon, a sledeće nedelje puštamo u proceduru, odnosno na vladu, još dva zakona - Zakon o zaštiti potrošača i izmene i dopune Zakona o trgovini - rekla je ministarka Lazarević.

Ona je navela da je državi u interesu da Skupština što pre usvoji novi zakon.

- Da bi njegova primena što pre počela i da dovodimo stvari u red, što nam je bila intencija uostalom i u pisanju ovog zakona - rekla je Lazarevićeva.

Ministarka ističe da Srbija prvi put dobija Zakon o trgovačkim praksama i podseća da je reč o direktivi EU iz 2019. koja je transponovana u nacionalno zakonodavstvo država-članica, kao i da će zakon pružiti dodatnu pomoć u pregovaračkom postupku prema trgovcima.

- Zakon će zaštititi značajno veći broj i kompanija i pojedinaca u svim segmentima lanca i to je jedna od ključnih prednosti, znači mnogo više dobavljača i kompanija će imati dodatnu pomoć u pregovaračkom postupku prema trgovcima, jer ćete u nekim segmentima imati trgovca koji je dobavljač za onog krajnjeg, dakle oni srednji u lancu su trgovci za one niže u lancu, idemo na ceo lanac - rekla je ministarka.

Ona je istakla da se ovim zakonom uvodi instrument Saradnik u postupku ili Uzbunjivač.

- Imaćemo mehanizam kojim će moći da se alarmira, ukoliko postoje ozbiljna saznanja da se u konkretnom primeru radi o nepoštenoj trgovačkoj praksi - naglašava Lazarevićeva.

Prema njenim rečima, ono što je novina ovog zakona u odnosu na njegova zakonska rešenja u EU, jeste obuhvat proizvoda.

- On je u našem zakonu daleko širi od evropskih pandana i osim poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, obuhvatiće i druge važne proizvode kako za građane, tako i za poljoprivredne proizvođače - rekla je Lazarevićeva.

Istakla je da su u pitanju proizvodi kućne hemije, papirne kuhinjske galanterije, proizvoda za ličnu higijenu, ali i ono što je važno za primarne poljoprivredne proizvođače, a to su oplemenjivači zemljišta i sredstva za biljke.

Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine navodi da je ključ u dobroj primeni zakona.

- To nam je svakako jedan od ključnih ciljeva, jer koliko god imate dobar zakon ako nemate dobru primenu, onda su stvari na neki način obesmišljene - zaključila je Lazarevićeva.

Značaj ovog zakona ogleda se, kažu u ministarstvu, u sprečavanju nepoštenih trgovačkih praksi i uspostavljanju fer, transparentnih i poštenijih odnosa između svih aktera na tržištu - trgovaca, proizvođača i prerađivača i primarnih poljoprivrednih proizvođača.

Zabrana nameta

Određeni nameti koji su do sada predstavljali deo troškova dobavljača i proizvođača biće ovim zakonom trajno zabranjeni, dok će pojedini biti dozvoljeni isključivo pod jasno definisanim uslovima.

Zakon je izrađen u velikoj meri po uzoru na rešenja koja se već primenjuju u Evropskoj uniji, ali sa značajnim proširenjem obuhvata proizvoda i rešenjima koja nisu prisutna u drugim evropskim zakonodavstvima.

Najveći broj zakona u EU je obuhvatio nepoštene trgovačke prakse samo za poljoprivredne i prehrambene proizvode dok je ovim predlogom zakona mnogo širi obuhvat proizvoda čime se pomaže i većem broju snabdevača da poboljšaju svoju svoju poziciju u odnosu na trgovce.

Zakon obuhvata, pored poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvode od posebnog značaja za snabdevanje tržišta u koje spadaju kućna hemija, proizvodi za ličnu higijenu, kozmetika i drugo, kao i proizvodi od posebnog značaja za poljoprivrednu proizvodnju - sredstva za ishranu i zaštitu bilja i oplemenjivači zemljišta.

Zakonom se uvode jasna pravila i precizne definicije nedozvoljenih trgovačkih praksi koje se smatraju nepoštenim i zato se nalaze na "Crnoj listi", kao i onih koje su uslovno dozvoljene i koje se nalaze na "Sivoj listi".

Ovaj Zakon deo je šireg seta sistemskih rešenja usmerenih ka stvaranju zdravog i održivog poslovnog ambijenta na unutrašnjem tržištu, zasnovanog na savremenoj evropskoj regulativi i dobroj praksi, navode iz ministarstva.