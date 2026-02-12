Slušaj vest

Posle šest meseci njene primene, tokom kojih su cene određenih osnovnih proizvoda bile pod direktnim državnim nadzorom, ključno pitanje jeste da li će ukidanje ove uredbe otvoriti prostor za novi talas poskupljenja koji će potrošače udariti po džepu.

Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević izjavila je za RTS da sada dobavljači imaju prostor da snize cene proizvoda, kao i da su uredbom stabilizovane cene i obuzdana inflacija, a ključna stvar je što je bila osnov za pisanje zakona.

Ministarka Lazarević: Kazne za divljanje

- Nije svima profit jedini interes, razgovaramo s velikim brojem kompanija i trgovaca koji imaju zdrave poslovne modele i bitan im je promet. Pratimo primere dobre prakse u svetu, gde se trgovci bore da snize cene i da povećavaju promet. To smo primetili tokom primene uredbe - istakla je ministarka.

Ministarka ističe da će država pristupiti krajnje ozbiljno tužbi Deleza koja je podneta Međunarodnom centru za rešavanje investicionih sporova, kao i da će proces arbitraže trajati, jer se odnosi na meru koja je imala za cilj dobrobit svih građana. Dodaje i da nije reč o klasičnom investicionom sporu, jer država mora da vodi stabilnu ekonomsku politiku.

Inflacija pala na 2,9 odsto Uredba o maržama imala je vidljiv uticaj na inflaciju. Već u septembru, tokom prvog meseca njene primene, godišnja inflacija pala je na 2,9 odsto, što je Narodna banka Srbije (NBS) direktno povezala sa ograničavanjem marži. U oktobru i novembru prošle godine zabeležene su relativno niske mesečne stope inflacije od 0,5 i 0,2 odsto, dok se međugodišnja inflacija zadržala na 2,8 odsto, što je bio najniži nivo još od aprila 2021.

- Zakon pogađa sve, od primarnog poljoprivrednog proizvođača, najslabije karike, do trgovca. Postojaće način da se vrši pritisak na cene nadole. Biće zagarantovano da niko neće moći da nameće izdatke, a za onoga ko bude "divljao" postoje novčane kazne. Pratićemo cene i reagovati u roku od nekoliko dana - obećava ministarka trgovine.

Papović: Nema opravdanja za poskupljenje

Goran Papović, predsednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije (NOPS), rekao je za Kurir da se iskreno nada da nijedan trgovac neće posegnuti za povećanjem cena, ali...

- Iz iskustva znamo kako to ide, ali isto tako znamo da trgovci mogu da izbalansiraju sa cenama kad hoće. Ne postoji nijedno ekonomsko opravdanje za trgovce i veletrgovce da nakon 28. februara podignu cene. Ekonomskog razloga nema nikakvog, platežna sposobnost građana je takva kakva jeste, roba koju trgovinski lanci prodaju na našem tržištu je kudikamo jeftinija u inostranstvu nego kod nas, iako je dobijaju od istog dobavljača, tako da opravdanje za podizanje cena ne postoji - rekao je Papović.

On se posebno osvrnuo na velike trgovinske lance koji pokušavaju da, kako je rekao, "budu jači od države", i poručio da se od njih traži da se ponašaju onako kako se ponašaju u zemljama iz kojih dolaze ili u državama u regionu.

Dejan Gavrilović, predsednik udruženja Efektiva, smatra da će istekom uredbe cene gotovo sigurno porasti, samo je pitanje u kom obimu. On je istakao da na trgovce može da utiče samo konkurencija i da veliki trgovinski lanci u Srbiji jedino tako mogu da koriguju cenovnu politiku.

Delez tužio Srbiju

Ograničenje marže bilo je trnu u oku najvećem trgovinskom lancu u našoj zemlji, pa je Ahold Delhaize, grupacija čiji je član Delez Srbija, najavio arbitražnu tužbu protiv Srbije pred Međunarodnim centrom za rešavanje investicionih sporova (ICSID) u Vašingtonu.

Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević rekla je da ograničenje marži nije nešto što je originalna receptura Srbije.

Uredba, pa zakon Osim što je uticala na pojeftinjenje određenih artikala, Uredba o maržama je pokazala koliko ima gorućih problema u ovom sektoru. Zbog toga je Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine pripremilo novi zakon o trgovačkim praksama, koji bi konačno trebalo da zavede red u odnosima između dobavljača i trgovaca, što bi posredno imalo uticaja i na cene u prodavnicama, a to je potrošačima i najvažnije.

- Mi upravo rukovodeći se primerima koji su još na snazi u nekim državama EU, a podsetiću i da oni posluju u nekim od tih država EU, takođe imamo ograničenje marži. Tužba još nije stigla zvanično Republici Srbiji, a mi ćemo se svakako boriti, ali verujemo i dalje da radimo dobru stvar - istakla je ministarka.

Ekonomista Aleksandar Stevanović veruje da znatnijeg skoka cena u prodavnicama neće biti.

Stevanović: Kazniće ih tržište

- Oni koji budu ponovo podigli cene ograničenog broja artikala na koje se odnosila Uredba o maržama biće kažnjeni na tržištu. Cene se formiraju slobodno, ali ako na tržištu imate konkurenciju, to može naterati trgovca da snizi cene kako bi imao veći obim prometa. Ako ne postoji dogovaranje između najvećih igrača, tržišna konkurencija će svačije snove o visokoj marži da ubije. Ne postoji efikasnija mera od konkurencije na tržištu - smatra Stevanović.

Podsećamo, uredba kojom se trgovinske marže na određene, mahom prehrambene proizvode ograničavaju na 20 odsto stupila je na snagu 1. septembra 2025. Potrošači su pozdravili ovu odluku Vlade Srbije da se zauzdaju cene, dok su trgovci, posebno oni veliki, bili nezadovoljni, a pojedini su platili kazne zato što nisu poštovali Uredbu o maržama.