Po uzoru na evropske prestonice kao što su Budimpešta, Pariz i Beč, ali i druge svetske metropole i Beograd će uskoro dobiti atraktivne sadrže uz reke. Na Ušću Save u Dunav sa novobeogradske strane u planu je izgradnja najmodernijeg Akvarijuma, ali i Prirodnjačkog muzeja. Po urbanističko-arhitektonskom rešenju koje do sada nije viđeno kod nas, novi objekat biće u potpunosti uklopljen u ambijent i okružen bogatim zelenilom.

Prirodnjački muzej će posle više od 130 godina konačno dobiti neophodne uslove za čuvanje i izlaganje svoje bogate zbirke koja broji čak 2 miliona predmeta, a od kojih se većina čuva u deopima na Vračaru. Prirodnjački muzej u Beogradu je jedan od najdugovečnijih i najznačajnijih muzeja u našoj zemlji, a Akvarijum se prirodno uklapa upravo uz ovaj objekat i biće nova atrakcija u gradu.

Prema planovima Prirodnjački muzej bi se nalazio na lokaciji parka Ušće, kao jedinstvene prostorne celine i izgradnja planiranih sadržaja bi se tretirala kao integralnog dela parka. Granica projekta obuhvata prostor između obala reka Dunava i Save, ulica Bulevara Mihaila Pupina (Brankovog mosta), Bulevara Nikole Tesle i parking površine u okviru kompleksa hotela Jugoslavija.

Planirani objekat Prirodnjačkog muzeja biće sastavni deo parka, sa zelenim, prohodnim i javnodostupnim krovom, a u okviru kog je planirana i trim staza. Sudeći prema planovima ovaj muzej je zamišljen kao "nevidljiv", odnosno potpuno će se uklopiti u postojeći ambijent. Objekat će, prema planu, biti ukopan u zemlju, sa ozelenjenom fasadom i krovom okrenutim ka Palati Srbija, dok će fasada okrenuta prema Dunavu biti staklena.

Muzej na tri nivoa Novi objekat muzeja imaće tri nivoa: podzemni, prizemlje i galerija. Kako je navedeno, osnovnu prostornu organizaciju muzeja činiće ulazni hol, depoi muzeja, izložbeni prostor, administrativni prostor, centralna biblioteka i kafe/restoran, kao i garaža.

Prostor ispred fasade (severna strana objekta, prema reci Dunav) osmišljen je kao eksperimentalna bašta koja osim estetskih vrednosti čini i tampon zonu između šetališta (keja) i objekta Prirodnjačkog muzeja. Prema idejnom projektu, a u skladu sa konkursnim rešenjem, predviđena je i aleja listopadnog drveća u dva reda. Ispred muzeja biće postavljen isečak biodiverziteta Dunava sa svim njegovim značajnim vrstama i karakteristikama.

Na površini od oko 7.000 kvadratnih metara, sa desne strane nekadašnjeg hotela Jugoslavija, na prepoznatljivom potezu koji je poznat kao zelena oaza Dunava, planira se izgradnja prvog, modernog akvarijuma na Balkanu. Objekat će biti zamišljen kao kružni zemljani nasip, delimično ukopan u zemlju, na dve etaže sa krovnom baštom kako bi se maksimalno sačuvao prirodni ambijent.

Akvarijum će imati više celina - jedan sa slatkovodnom vodom i životinjskim svetom Dunava, preko delte sa značajnim biodiverzitetom, Crnog mora, Sredozemlja pa sve do okeana, sa velikim primerima riba, uključujući ajkule. Po ugledu na slične akvarujume širom sveta i ovaj u Beogradu imaće poseban stakleni tuneli kroz koji će plivati ribe i ajkule, tako da će posetioci imati utisak da plivaju u vodi zajedno sa njima. Prirodnjački muzej i Akvarijum predstavljaju značajno proširenje turističke ponude srpske prestonice namenjene kako građanima, tako i turistima.

Prema planu izgradnja i Akvarijuma i Priorodnjačkog muzeja trebalo bi da bude gotova do polovine maja iduće godine i otvaranja Specijalizovane izložbe EXPO 2027.