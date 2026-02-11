Slušaj vest

Bračni par koji živi van Hrvatske objavio je putem Fejsbuk grupe „Mamine tajne anonimne i javne“ upit vezan za porodičnu kuću u Hrvatskoj koja već duže vreme stoji prazna. Za kuću mesečno plaćaju režije u iznosu od oko 200 evra, a u nju dolaze samo povremeno, uglavnom jednom mesečno na vikend, kao i tokom godišnjih odmora i praznika.

Zbog toga razmatraju mogućnost da nekretninu daju nekome na korišćenje, na primer studentu, uz dogovor da korisnik plaća režijske troškove i brine o održavanju kuće. Vlasnike zanima kako takav odnos pravno urediti i da li postoje iskustva sa ugovorima o korišćenju nekretnine bez klasičnog zakupa.

Objava je izazvala veliko interesovanje jer se uklapa u širi kontekst stanja na hrvatskom tržištu nekretnina, koje je poslednjih godina obeleženo snažnim rastom cena i sve težim pristupom stanovanju za veliki deo građana.

Održavanje i korišćenje

"Muž i ja smo u inostranstvu, u Hrvatskoj imamo kuću koja više stoji prazna i za koju plaćamo režije (u proseku oko 200 € mesečno). Mi bismo hteli tu kuću možda nekome da damo na korišćenje, s tim da se kuća održava i da onaj ko bi je koristio plaća režije.

E sad, mi u proseku dolazimo jednom mesečno na vikend, tada bismo želeli da budemo sami u kući, a isto tako i dok smo na godišnjem odmoru (Božić tri nedelje, leto nedelju dana) da budemo sami u kući. Kako bi to moglo pravno da se reši? Da li je neko od vas pravio takve ugovore? Ili davao kuću na korišćenje“, napisala je.

Objava je, očekivano, izazvala niz komentara. „Nije problem u tome što ljudi traže rešenje za praznu kuću, nego u načinu na koji je to formulisano. Zvuči kao da se traži neko ko će plaćati troškove, održavati kuću, a pritom se povremeno sklanjati kad vlasnici požele da dođu. To više liči na čuvanje imovine nego na zakup. Takve stvari mogu da se pitaju i ponude na mnogo korektniji i pošteniji način, sa više poštovanja prema onome ko bi u toj kući trebalo da živi“, napisala je Jelena.

Negativni komentari

"Nemoguća misija. Vi biste malo da neko bude u kući, pa malo da ne bude“, napisala je Dragica.

"Ako želite studenta, sve ovo može donekle da prođe, pod dva uslova: Ne možete očekivati da jedan vikend mesečno, kad vama padne na pamet, student nestane. I oni imaju obaveze i svoj život. Taj student bi morao da ima svoju sobu, u koju niko ne ulazi i ne koristi je ni preko leta, ni preko raspusta“, napisala je Andriana.

Čini se da ljudi u komentarima nisu najbolje prihvatili samu ideju autorke objave, jer je većina komentara negativno intonirana, ali ponuda sama po sebi ne zvuči loše. S obzirom na to da je reč o kući, u njoj bi mogao da živi neko ko radi u Zagrebu, a vikendom odlazi kući u, na primer, Bjelovar ili Daruvar. Za 200 evra mesečno, možda bi se i našao neko zainteresovan.

Prema podacima portala Nekretnine.hr, u januaru 2026. prosečna tražena cena stambenih nekretnina u Hrvatskoj iznosila je oko 3.796 evra po kvadratnom metru, što je povećanje od približno 9,5 odsto u odnosu na isti period godinu dana ranije.