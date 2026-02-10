Slušaj vest

Zbog velikog skoka cena nekretnina oglasi su sve puniji kuća u prilično lošem stanju, jer vlasnici pokušavaju da iskoriste trenutak i da za njih dobiju što je moguće više novca.

Ipak, nekada iskrsne poneki oglas za prodaju lepo održavanih, uređenih i prostranih kuća, a takav slučaj je kuća u Beški koja izgledom podseća na vilu.

- Na prodaju prostrana porodična kuća u mirnom delu Beške. Legalizovana, uknjižena 1/1 – spremna za useljenje.. Prizemlje 160m2 + sprat 140m2 na placu od 600 m2 - piše u oglasu koji je postavila Milica na portalu Dijaspora.online.

Blizu Novog Sada i Beograda

Kako vlasnica ističe kuća se nalazi u Beški, svega 30 km od Novog Sada i 50 km od Beograda, sa odličnim pristupom autoputu.

- Udaljena je samo 200 metara od centra mesta, koje broji oko 6.000 stanovnika. U blizini Dunava i Fruske gore. Savršena je za porodice koje žele miran i kvalitetan život u prirodnom okruženju, ali uz blizinu svih ključnih sadržaja. Lokacija nudi spoj tišine, zelenila i dobre saobraćajne povezanosti – idealno za porodični život, rad od kuće ili kao vikend kuća precizira Milica.

Ona detaljno opisuje ovu prostranu nekretninu.

- Prostrana kuhinja sa trpezarijom, dnevna soba + 2 spavaće, soba sa garderoberom, veliko kupatilo sa kadom, ostava, hodnik sa izlazom u dvorište, unutrašnje stepenice. Sprat (zasebna jedinica): Velika dnevna soba sa kuhinjom i izlazom na dve terase (prednja i zadnja) s pogledom na prirodu. Glavna spavaća soba sa garderober sobom, manja soba, kupatilo sa tuš kabinom, ostava - detaljno navodi vlasnica kuće.

Osim lepe unutrašnjosti ova nekretnina ima bogat dodatni sadržaj i u dvorištu.

Kuća od 300 metakra kvadratnih u Beški u opštini Inđija prodaje se za 285.000 evra

- Letnjikovac sa prostorom za sedenje (može služiti i kao parking za 2 auta). Zidani roštilj i česme (prednja i zadnja strana). Boks za psa, ostava ispod stepenica. Višestruki parking u dvorištu i ispred kuće. 6Visoka ograda od zidova i kovanog gvožđa pruža potpunu privatnost

Centralno grejanje na gas, radijatori u svim prostorijama Energetski efikasna kuća: PVC stolarija, pločice i laminat. Renoviran krov (pre 3 godine). Kompletno uređen sprat (pre 2 godine dana). Nameštaj uključen u cenu – po dogovoru - ističe Milića.

Ona napominje da je kuća je u odličnom stanju, legalizovana, uknjižena i odmah useljiva.