Na rubu zagrebačkih Sesveta, na uzvišenom i prostranom placu u ulici Krste Hegedušića, jedna od najskupljih nekretnina u Zagrebu još uvek čeka svog kupca. Monumentalna vila ukupne površine 1.249 kvadratnih metara, smeštena na parceli od skoro 23 hiljade kvadratnih metara, privlači pažnju na tržištu od kraja 2024. godine, a sada se nudi kao samostalna jedinica po povoljnijoj ceni.

Naime, agencija za prodaju nudi dve opcije kupovine, samostalna kuća se prodaje za 5,9 miliona evra (ranije je koštala sedam miliona evra), dok se kao jedinica sa prostranom baštom prodaje za 15 miliona evra. Ulaz na imanje počinje velikom ulaznom kapijom, iza koje se otvara široko dvorište sa natkrivenim parkingom, garažama za tri automobila i ukrašenim stepeništem koje vodi do glavnog ulaza u vilu. Od samog prvog kontakta, jasno je da se ne radi o klasičnoj porodičnoj kući, već o zgradi projektovanoj kao reprezentativni i funkcionalan objekat velikih razmera.

Unutar vile nalazi se sedam odvojenih apartmana, od kojih je svaki stilski opremljen i projektovan kao samostalna jedinica sa sopstvenim kupatilom, garderoberom i balkonom. Pored njih, u prizemlju se nalazi dodatna smeštajna jedinica namenjena domaru, odvojena od glavnog dnevnog boravka, ali funkcionalno povezana sa ostatkom zgrade.

Centralni deo vile sastoji se od velikog dnevnog boravka u kome su povezani prostrani dnevni boravak, glavna trpezarija i radna soba. Ovaj deo kuće je projektovan kao reprezentativni centar imanja, prostor koji spaja svakodnevni život i formalnije prijeme. Pored trpezarije nalazi se vrhunski opremljena kuhinja sa ostavom, manjim trpezarijskim prostorom i posebnim ulazom, a dodatnu funkcionalnost pruža i odvojeno kupatilo, što ovaj deo kuće čini gotovo potpuno nezavisnim od ostatka dnevnog boravka.

Poseban karakter vili daju dnevni boravak i velnes sadržaji, koji zauzimaju značajan deo zgrade. Prostor za odmor nalazi se u podrumu i dizajniran je kao luksuzni prostor za život i druženje. To je velika, potpuno opremljena soba sa vinskim podrumom, ugrađenim ozvučenjem, šankom, trpezarijskim stolovima za do 22 osobe, kao i prostorima za opuštanje sa sofama i radnim stolom. Paralelno, velnes zona vile proteže se na nekoliko spratova i obuhvata fitnes sobu, saunu sa kupatilom i zatvoreni bazen, dizajniran sa posebnim arhitektonskim i dekorativnim detaljima.

Funkcionalnost ovako velike zgrade obezbeđuje čitav niz tehničkih prostorija, kojih u vili ima više od deset. One uključuju rashladne komore, ventilacione i ventilatorsko-konvekcione sisteme grejanja i hlađenja, mašinske prostorije za bazen i fontane, sistem za omekšavanje vode, centralni sistem za video nadzor, telekomunikacionu mrežu i centralni ozvučni sistem, sistem za protivpožarni alarm, generator velike snage, kotlarnicu, kao i prostoriju za pranje i peglanje opremljenu profesionalnim mašinama.

Zbog svog uzvišenog položaja i velikog broja spratova, vila nudi panoramski pogled na okolno selo, prirodu i veliki deo Zagreba. Ovaj osećaj otvorenosti dodatno je naglašen uređenjem spoljašnjeg prostora. Velike zelene površine koje okružuju vilu pažljivo su održavane, za šta su zadužena dva baštovana, a celokupno imanje je opremljeno kompletnim sistemom za navodnjavanje. Uređene staze se protežu kroz zemljište, vodeći do zasebnog vidikovca, nekoliko fontana i glavne spoljašnje terase, kojoj se može pristupiti iz više delova vile, kao i iz bazena. Terasa je takođe povezana širokim stepeništem, dodatno uređenim biljkama i kaskadnom fontanom.

Vila se nalazi na južnom delu imanja, ostavljajući severni deo zemljišta slobodnim za dalje planiranje. Ovaj deo se u potpunosti nalazi u građevinskoj zoni i, prema analizi u oglasu, omogućava izgradnju do dvanaest novih zgrada ili objekata za druge namene, što takođe daje imanju izražen investicioni potencijal. Ovo je, dakle, nekretnina izuzetne veličine i složenosti, namenjena veoma uskom krugu kupaca ili investitora čija su interesovanja i planovi u skladu sa razmerom i potencijalom same nekretnine.