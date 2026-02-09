Slušaj vest

Grad Umag omogućio je besplatan smeštaj u Domu za stare i nemoćne „Atilio Gamboc“ svim starijim i nemoćnim osobama sa prebivalištem na području grada, u kontinuitetu od najmanje 10 godina, koje nemaju prihode ili im penzija iznosi do 500 evra, saopštili su iz gradske uprave.

Umag lider po socijalnoj zaštiti

Ovo je omogućeno izmenom Pravilnika o socijalnoj zaštiti, a kako ističu iz Grada u ponedeljak u saopštenju, time je Umag „još jednom podigao lestvicu socijalne zaštite i potvrdio svoju ulogu lidera u Republici Hrvatskoj kada je reč o socijalnoj osetljivosti i stvaranju konkretnih rešenja za najranjivije članove zajednice“.

"Izuzetno sam ponosan i duboko ohrabren činjenicom da smo upravo u ovim globalno nesigurnim i sumornim vremenima, kada se među najranjivijima često širi strah i neizvesnost, uspeli da napravimo konkretan i snažan iskorak. Našim najpotrebnijim sugrađanima formalno, ali i ljudski, obezbedili smo sigurnost, dostojanstvo i pravi dom, iza kojeg stoje posvećeni zaposleni, odgovoran sistem i cela zajednica“, poručio je tim povodom umaški gradonačelnik Vili Bassanese.

Uslovi za besplatan boravak u domu

Uslov da bi korisnici mogli ostvariti to pravo je da nemaju potomke, bračnog ili vanbračnog partnera, da nemaju imovinu ili da je nisu prodali ili poklonili u propisanom periodu, kao i da nemaju sklopljen ugovor o doživotnom izdržavanju ili dosmrtnom uzdržavanju.

Iz Grada naglašavaju da je činjenica da je Umag sam izgradio svoj Dom jedan od ključnih preduslova za realizaciju ove izuzetno vredne pogodnosti, te dodaju da odlukom Grad "u potpunosti preuzima brigu i odgovornost za svoje najpotrebnije sugrađane koji su se našli u životno izuzetno teškoj i neizvesnoj situaciji, obezbeđujući im dostojanstvenu starost, sigurnost i neophodnu pažnju“.