Članovi odborničke grupe, posetili su “Playground EXPO”, gde su se upoznali sa ključnim projektima koji će u narednim godinama oblikovati razvoj Beograda.

Tokom posete bilo je reči o razvoju metro sistema, sa posebnim osvrtom na dinamiku realizacije prve linije, kao i značaj za unapređenje javnog prevoza i kvaliteta života građana.

Predstavljeni su razni planovi za dalji razvoj Beograda poput novog Savskog mosta, projekta pešačkog mosta, Beograda na vodi, izgradnja nove autobuske stanice, železničke stanice Novi Beograd, daljeg uređenja priobalja, novog izgleda današnjeg sajma, izgradnje panoramskog točka, novih muzeja, parkova, šetališta...

U okviru EXPO projekta istaknuto je da je planirano više od 8.000 različitih programa, koji će pozicionirati Beograd kao važan međunarodni centar događaja, inovacija i saradnje.

Šef odborničke grupe SNS Aleksandar Mirković, izrazio je veliku zahvalnost Siniši Malom na ovoj inicijativi i prezentacijima i istakao podršku odbornika.