Izgradnja Nacionalnog stadiona u Beogradu, jednog od najvećih infrastrukturnih projekata u savremenoj istoriji Srbije, ulazi u završnu fazu. Na prostoru od 114 hektara niče moderan sportski kompleks koji će ispunjavati najviše FIFA i UEFA standarde i postati centralno mesto razvoja domaćeg fudbala.

Nacionalni stadion gradi se kao deo šireg infrastrukturnog zahvata koji obuhvata i Ekspo 2027 kompleks, prateće objekte i linijsku infrastrukturu. Reč je o projektu koji ima za cilj da Srbiju pozicionira kao domaćina velikih međunarodnih sportskih i sajamskih događaja, ali i da obezbedi savremene uslove za sportiste i posetioce.

Kandidatura za finale Lige Evrope 2028.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić podsetio je da je Fudbalski savez Srbije kandidovao novi Nacionalni stadion za domaćinstvo finala Lige Evrope 2028. godine.

- Imaće 52.000 mesta, kao Marakana, ali biće neuporedivo bolji, luksuzniji. Odrastao sam na Marakani, ali vreme čini svoje - rekao je Vučić.

Tom prilikom ukazano je i na način na koji se prati dinamika radova. Ministar finansija Siniša Mali istakao je da se napredak projekta svakodnevno nadzire putem kamera postavljenih na gradilištu.

- Nacionalni stadion biće jedan od tri najlepša u Evropi! Ponosni smo na ovaj projekat, ali i na ceo Expo kompleks, na kome svakodnevno radi oko 5.000 ljudi. Kada sve bude završeno 2027. godine, građani Srbije imaće više razloga nego ikada da budu ponosni na svoju zemlju - zaključio je Mali.

Šta će činiti kompleks Nacionalnog stadiona

Pored samog stadiona, planirana je izgradnja niza dodatnih sadržaja koji će činiti jedinstven sportsko-poslovni i rekreativni centar. U okviru kompleksa predviđeni su:

- fudbalska akademija

- muzej Fudbalskog saveza Srbije

- tržni centar

- rekreativne i zelene zone

Do kompleksa će saobraćati redovna linija Beogradskog voza, čime će biti omogućena laka dostupnost kako građanima Beograda, tako i posetiocima iz drugih delova zemlje.

Nacionalni stadion, zajedno sa brojnim savremenim sportskim objektima koji su izgrađeni širom Srbije, predstavlja simbol infrastrukturnog preporoda i ulaganja u sport kao osnovu nacionalnog ponosa.

Sportski objekti širom Srbije Zaječar - Novi dragulj Timočke Krajine

U Zaječaru je izgrađen stadion "Kraljevica", objekat po UEFA standardima, kapaciteta 8.000 mesta. Vrednost investicije iznosi 3,3 milijarde dinara.

Kruševac - Grad sporta

U Kruševcu je realizovan sportski kompleks "Radomir Mićić Miče", stadion "Mladost", kao i novi teren Fudbalskog kluba "Borac" u Bivolju. Ukupna vrednost ulaganja u ove objekte iznosi 82 miliona dinara.

Čačak i Subotica - Rekonstrukcije širom zemlje

U Čačku je obnovljen atletski stadion, za šta je izdvojeno 70 miliona dinara. U Subotici je modernizovan stadion čija je vrednost gotovo milion evra.

Leskovac - Stadion po evropskim merilima

U Leskovcu je izgrađen stadion sa 8.136 mesta, ukupne površine 10.000 kvadratnih metara i sa 198 parking-mesta.

Loznica - Impozantan sportski kompleks

U Loznici je izgrađen stadion kapaciteta 8.067 mesta, od kojih je 74 namenjeno osobama sa invaliditetom. Ukupna površina objekta iznosi 27.000 kvadratnih metara.

Dinamika radova na Ekspo kompleksu i stadionu

Na izgradnji Ekspo kompleksa, Nacionalnog fudbalskog stadiona, kao i linijske infrastrukture, svakodnevno je angažovano više od četiri hiljade radnika i 405 građevinskih mašina.

Ekipa Kurira obišla je gradilište tzv. Ekspo sela, gde je provereno koji će sve sadržaji biti dostupni, koliki su kapaciteti stadiona i kako napreduju radovi na terenu.

Direktor Građevinske agencije Srbije Boris Bjelica govorio je o detaljima izgradnje kompleksa koji će, kako je istaknuto, celom svetu poslati poruku moderne i organizacione Srbije.

- Celo gradilište se formalno nalazi u zoni prostornog plana područja posebne namene Nacionalni stadion, ali ono uključuje stadion koji je iza mene, koncept Expo koji je budući sajam, ali i prateći objekti i niz sadržaja drugih investitora poput hotela od četiri zvezdice - započeo je Bjelica.

Govoreći o karakteristikama Nacionalnog stadiona, Bjelica je naglasio po čemu će ovaj objekat biti prepoznatljiv.

- Stadion predviđa 52.000 mesta, biće visok 50 metara. Ono što ga čini posebnim jeste izuzetna funkcionalnost jer se gradi u skladu savremenih standarda. Posebno je prepoznatljiva arhitektura, ima tri zelena prstena površine 5.000 kvadrata. Ne verujem da možemo da očekujemo da će se Svetsko prvenstvo ovde igrati, ali je stadion kategorisan da može da bude domaćin finala Lige Evrope - rekao je Bjelica.

