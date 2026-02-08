Slušaj vest

Cena rešavanja stambenog pitanja poslednjih godina postala je jedno od najvažnijih tema za građane. Montažne kuće su nekada važile za popularno rešenje među mladim porodicama i onima koji su želeli brzu i relativno povoljnu gradnju. Danas je situacija znatno drugačija, jer su cene materijala i građevinskih radova naglo porasle.

U jednom oglasu iz 2011. godine za model montažne kuće „Domprojekta“, pod nazivom „Nataly“, navedeno je da se takva kuća mogla kupiti po sniženoj ceni od 40.000 evra. Danas ista kuća košta oko 80.000 evra, što znači da se cena gotovo udvostručila za 15 godina. Ovakav rast nije izuzetak. Građevinski materijali, energenti i radna snaga poslednjih godina beleže snažan rast cena. Čak i uz uračunatu inflaciju, dvostruko poskupljenje montažne kuće jasno ukazuje na drastično povećanje troškova gradnje.

Montažne kuće su nekada bile povoljnije jer je izgradnja bila jeftinija, proces kraći, a materijali lakše dostupni. Danas, međutim, ni ovaj vid gradnje nije zaobiđen tržišnim promenama, posebno kada je reč o poskupljenju drveta, čelika i izolacionih materijala. Zato se nameće pitanje da li je ulaganje u montažnu kuću i dalje isplativo. U odnosu na zidanu kuću, montažna i dalje ima prednost u brzini izgradnje i organizaciji radova, ali cenovna razlika više nije toliko izražena.

Zidane kuće zahtevaju više vremena i angažovanja, ali dugoročno nude veću stabilnost i otpornost. Iako su i materijali poput cigle, betona i cementa poskupeli, postoji mogućnost fazne gradnje ili samostalne nabavke materijala, što može ublažiti ukupne troškove. Kod montažnih kuća dodatni izdatak predstavljaju transport i montaža, jer objekti stižu u segmentima iz fabrike. Na udaljenim ili teško dostupnim parcelama ti troškovi mogu imati značajan uticaj na konačnu cenu.

Prednost je brzina

Najveća prednost montažnih kuća i dalje je brzina izgradnje. One mogu biti postavljene u roku od nekoliko nedelja, dok zidana kuća zahteva mesece rada i koordinaciju različitih majstora. Za one kojima je vreme presudno, ovo ostaje važan faktor. Energetska efikasnost je još jedna prednost, jer savremene montažne kuće često dolaze sa visokim standardima izolacije, što smanjuje troškove grejanja i hlađenja. Kod zidanih kuća dobar energetski učinak je takođe moguć, ali uz dodatna ulaganja.

Razlike postoje i u održavanju. Montažne kuće zahtevaju redovnu kontrolu stanja materijala, naročito drvenih delova, dok zidane kuće, iako skuplje na početku, dugoročno mogu biti otpornije. Finansijski aspekt danas igra ključnu ulogu. Dok je nekada iznos od 40.000 evra za montažnu kuću bio realan i pristupačan, današnjih 80.000 evra predstavlja ozbiljan trošak. Za taj novac moguće je graditi zidanu kuću skromnijeg standarda ili je podizati postepeno.

Na isplativost dodatno utiče i lokacija parcele. U urbanim sredinama cena zemljišta često premašuje cenu same kuće. Montažne kuće, koje su ranije nudile veću fleksibilnost u takvim uslovima, danas nemaju značajnu prednost. Tu je i društveno-ekonomski aspekt - mladim ljudima i porodicama sve je teže da obezbede sredstva za kupovinu ili gradnju doma, dok krediti i rast cena dodatno opterećuju budžete.

Šta danas znači graditi kuću

Time se dolazi do suštine pitanja - šta zapravo znači graditi kuću danas? Montažna gradnja više nije automatski jeftinija opcija. Umesto potrage za idealnim povoljnim rešenjem, strategija gradnje se sve više svodi na prilagođavanje realnim finansijskim mogućnostima. O ovoj temi govorili smo sa arhitektom Ottom Barićem, koji ističe dve ključne stavke:

- Montažna kuća treba temelje, ova cena je za čisti visoki ‘roh bau’ na mestu postavljeno. Pre toga treba napraviti ili podrum, po sadašnjim cenama 1.000 evra po kvadratnom metru, ili samo temelje. Danas su temelji oko 10 do 15.000 evra. Pored toga treba uzeti u obzir da treba pripremiti kompletnu infrastrukturu kao i za ‘normalnu’ kuću.”

Barić dodaje da, kada se saberu svi elementi - temelji, infrastruktura, montaža i energetski standardi - ukupna cena montažne i zidane kuće danas postaje vrlo slična. “Može biti neka ušteda vremenski, da, kuća dolazi u segmentima, može se složiti od marta do novembra, ali finansijski je razlika vrlo mala.”

Kinezi ispred našeg vremena

Ipak, postoje i izuzeci. Barić ukazuje na trend koji još uvek nije široko poznat:

- Postoje kuće koje dolaze u gotovom obliku iz Kine ili na kontejneru mogu koštati 20-30.000 evra, ali reč je o privremenim rešenjima, više za funkcionalnost nego za trajno stanovanje. Pre za neku vikendicu, ali to treba ispitati o čemu se radi, to je sada popularno.

Za sada, ključna prednost montažne kuće ostaje brzina gradnje - često je dovoljna jedna građevinska sezona da se kuća postavi, dok zidana zahteva znatno duže vreme i više organizacije. S druge strane, zidana kuća od kvalitetnih materijala nudi duži vek trajanja i veću otpornost na vremenske uslove. Barić ističe:

- Kada govorimo o stanovanju, uvek bih radije zidao kuću nego betonsku. Betoniranje je najbrže, ali zdravije je u svakom slučaju kuća od cigle jer prima i otpušta vlagu.

Ko danas može da priušti krov nad glavom

Energetska efikasnost i kvalitet stanovanja postali su ključni kriterijumi. Montažne kuće mogu ispuniti te zahteve, ali njihova cena se sve više približava ceni zidanih objekata. Za prosečnu porodicu izbor između montažne i zidane kuće više nije isključivo finansijsko pitanje, već i stvar prioriteta - brzine gradnje, trajnosti, energetske efikasnosti i održivosti materijala.

Na kraju, odluka zavisi od potreba i mogućnosti. Montažna kuća nudi fleksibilnost i brzinu, dok zidana kuća pruža dugoročnu stabilnost i zdravije uslove stanovanja. Odgovor na pitanje ko danas može da priušti sopstveni krov nad glavom nije jednostavan. Gradnja kuće danas zahteva pažljivo planiranje, a montažna kuća može biti rešenje za određene situacije, dok prednosti zidane kuće na duže staze ostaju očigledne.