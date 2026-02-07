Slušaj vest

Strani radnici poslednjih godina zauzimaju sve značajnije mesto na tržištu rada u Hrvatskoj, naročito u sektorima građevinarstva, turizma, ugostiteljstva i komunalnih delatnosti. Visina zarada i uslovi rada razlikuju se u zavisnosti od delatnosti i poslodavca, a njihovo zapošljavanje je uglavnom posledica nedostatka domaće radne snage, kao i izraženih sezonskih potreba.

Iako su primanja u proseku niža u odnosu na razvijenije zemlje Evropske unije, mnogim stranim radnicima su obezbeđeni smeštaj i osnovni životni uslovi. Pored administrativnih prepreka, poput dobijanja dozvola za boravak i rad, na kvalitet života i rada utiču i proces prilagođavanja lokalnoj zajednici, kao i poznavanje jezika.

- Pitao sam nekoliko stranaca koliko zarađuju. Imam komšije iz stranih zemalja u blizini i uspeo sam da uspostavim neke dobrosusedske odnose, pa sam ih pitao šta rade, kako su i koliko zarađuju - započeo je autor objave na Reditu.

"Mogu više da uštede"

- Indijski mehaničar kaže da radi od 8 do 16 časova, vikendom slobodan, plata 1.500 evra neto. Nepalski vozač miksera za beton, 1.350 evra, nisam mogao da shvatim koliko vozi. Nepalski građevinski radnik, od 7 do 16 časova, 1.300 evra. Moram da priznam da se osećam manje vrednim, jer imaju smeštaj i hranu i realno mogu da uštede više od mene - napisao je.