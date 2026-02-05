Slušaj vest

Testament, odnosno zaveštanje, predstavlja jednostranu, ličnu i uvek opozivu izjavu volje poslovno sposobnog lica (zaveštaoca), kojom ono raspolaže svojom imovinom za slučaj smrti i određuje svoje naslednike. U srpskom pravu testament je uređen Zakonom o nasleđivanju.

U pravu postoje dva osnova nasleđivanja, testament i zakon. Ako postoji važeći testament, imovina se deli prema poslednjoj volji ostavioca. Ukoliko testament ne postoji ili je nevažeći, primenjuje se zakonsko nasleđivanje.

Kada se primenjuje zakonsko nasleđivanje

Kada nema testamenta ili je on poništen, imovina se raspodeljuje članovima porodice po zakonom utvrđenim naslednim redovima (deca, bračni partner, roditelji, braća, sestre i dr.). Ovaj postupak se sprovodi kroz ostavinsku raspravu pred sudom.

Testament može biti sastavljen u više zakonom predviđenih oblika, uz poštovanje propisane forme:

Svojeručni testament

Zaveštalac ga mora u celosti sam napisati i potpisati. Datum nije obavezan, ali je preporučljiv radi dokazivanja vremena nastanka. Materijal i sredstvo pisanja nisu od značaja za punovažnost, dok god je tekst čitljiv i potpisan.

Različiti oblici

Zaveštalac pred dva svedoka izjavljuje da je pročitao testament i da on predstavlja njegovu poslednju volju, nakon čega se potpisuje. Svedoci se potom istovremeno potpisuju. Zaveštalac mora biti pismen.

Sudski testament sačinjava se u osnovnom sudu, gde sudija na osnovu izjave zaveštaoca sastavlja testament, koji se potom čita, potpisuje i čuva u sudu.

Javnobeležnički (notarski) testament sastavlja notar u formi javnobeležničkog zapisa. Beležnik proverava sposobnost rasuđivanja i upoznaje zaveštaoca sa pravnim posledicama. Ova forma se smatra jednom od najsigurnijih i najtežih za osporavanje.

Usmeni testament dozvoljen je samo u vanrednim okolnostima (teška bolest, neposredna opasnost po život). Zaveštalac svoju volju izjavljuje pred tri istovremeno prisutna svedoka. Važi najduže 30 dana od prestanka vanrednih okolnosti.

Šta se ne smatra testamentom

Nevažeći oblici su:

odštampano i potpisano zaveštanje bez svedoka

video ili digitalno zaveštanje

elektronski potpisan testament

Kada testament može biti poništen ili osporen

Testament može izgubiti pravnu snagu u tri osnovna slučaja:

Opoziv testamenta

Zaveštalac ga može opozvati u svakom trenutku: izričito (novim testamentom), prećutno (suprotnim odredbama) ili uništenjem.

Rušljivost

Ako je testament sačinjen pod prinudom, prevarom, u nepravilnoj formi ili od strane lica nesposobnog za rasuđivanje. Rušljivost se utvrđuje tužbom u zakonskim rokovima.

Ništavost

Ako je testament sastavila osoba mlađa od 15 godina, trajno nesposobna za rasuđivanje ili ako sadrži odredbe protivne zakonu, javnom poretku ili dobrim običajima. Ništavost se može utvrditi bez vremenskog ograničenja.

Nužni deo nasledstva

Bez obzira na sadržaj testamenta, određeni zakonski naslednici imaju pravo na nužni deo imovine. To su potomci, bračni partner i roditelji, a pod posebnim uslovima i drugi srodnici.

Potomci, usvojenici i bračni partner imaju pravo na polovinu zakonskog dela. Ostali nužni naslednici imaju pravo na trećinu zakonskog dela, ako su trajno nesposobni za rad i nemaju sredstava za izdržavanje.

Ako je nužni deo povređen, naslednici imaju pravo da to ospore pred sudom u zakonom propisanim rokovima.