Dinar je prema evru slabiji za 0,1 odsto u odnosu na pre mesec dana. Na godišnjem nivou slabiji je za 0,3 odsto, a od početka godine je slabiji za 0,1 odsto.

Zvanični srednji kurs dinara u odnosu na dolar danas je slabiji za 0,4 odsto i iznosi 99,5746. Dinar je prema dolaru u odnosu na pre mesec dana jači za 0,8 odsto. Na godišnjem nivou jači je za 13,3 odsto, a od početka godine jači je za 0,3 odsto.

