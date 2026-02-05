Veliki festival kreativnosti, marketinga i komunikacija je mjesto susreta kreativaca, stratega, lidera i svih onih koji ne traže gotove odgovore, nego bolja pitanja.

Novo izdanje velikog festivala komunikacijske industrije ponovno okuplja međunarodna imena koja oblikuju način na koji razmišljamo o industriji, poslu i idejama, a od 7. do 10. svibnja Dani komunikacija vraćaju se u Rovinj s programom koji strategiju stavlja tamo gdje joj je i mjesto – u središte odlučivanja . Upravo takav pogled na strategiju, kao disciplinu koja ne služi samo stvaranju dojma nego pronalasku najboljeg smjera razvoja, na DK2026 donosi Mark Pollard , jedan od najutjecajnijih svjetskih stratega današnjice, autor knjige Strategy Is Your Words i osnivač Sweatheada, jednog od najutjecajnijih globalnih strategijskih podcasta s više od 1,3 milijuna slušanja.

Pollard je strateg koji je, gotovo slučajno, završio točno tamo gdje treba biti. Umjesto prava, izabrao je hip-hop, webove i radio, a taj ga je put doveo ravno u oglašavanje – i to možda u njegovu najzahtjevniju disciplinu: strategiju. Onu koja potiče drugačije razmišljanje i ne ostavlja prostora za površne odgovore. Tijekom karijere radio je za neke od najutjecajnijih globalnih brendova poput Facebooka, Twittera, The Economista i Mozille , vodio strateške timove u agencijama kao što su McCann, Leo Burnett i Big Spaceship , nastupao na Cannes Lions i TEDx pozornicama te ocjenjivao radove na Webbys i 4As Jay Chiat Awards.

Njegov pristup strategiji je direktan, zahtjevan i oslobađajuće iskren zbog čega će se savršeno uklopiti u tipično netipične Dane komunikacija. U Rovinj stiže s predavanjem Strategy On You , koje je sve samo ne uobičajena strateška sesija. Pollard ne nudi klasična keynote predavanja ni već gotovi framework, već gradi sadržaj na samom predavanju oko publike koja ga sluša u tom trenutku, koristeći strategiju kao alat za razmišljanje, a ne kao performans .

Na glavnoj pozornici Mark Pollard pridružit će se Jürgenu Schmidhuberu , ocu moderne umjetne inteligencije i Julie Supan , elitnoj brend strateginji zaslužnoj za pozicioniranje YouTubea, Reddita i Dropboxa.

Od 7. do 10. svibnja Rovinj će ponovno biti mjesto okupljanja domaćih i međunarodnih lidera iz kreativne, marketinške i komunikacijske industrije . Više informacija pronađite na www.danikomunikacija.com .

Dani komunikacija prepoznati su kao jedan od najboljih evenata na svijetu prema britanskom Association Excellence Awardsu zbog svog out of the box pristupa, jedinstvene festivalske ponude, visokokvalitetne produkcije i organizacije. Dvanaesto izdanje festivala – koji je poznat po tome da se na njemu okupljaju ključni predstavnici oglašivača, agencija, stručnjaci za odnose s javnošću, predstavnici medija i ostali profesionalci iz komunikacijske industrije ključni za stvaranje i pokretanje promjena – i sljedećeg će proljeća u rovinjskom Loneu dočekati sve one koji komunikacijsku industriju istovremeno mrze i vole, ali prema njoj, zahvaljujući ovom festivalu koji zdušno okuplja komunikacijsku zajednicu, nikako ne mogu biti ravnodušni. Više informacija pročitajte na službenim stranicama festivala www.danikomunikacija.com .

O ORGANIZATORIMA:

Hrvatska udruga društava za tržišno komuniciranje (HURA) vodeća je strukovna udruga u sektoru tržišnih komunikacija u Hrvatskoj. Članice HURA-e neke su od najboljih i najnagrađivanijih domaćih agencija. HURA organizira nacionalni festival tržišnog komuniciranja Dane komunikacija s pripadajućim natjecanjima Effie, IdejaX, MIXX i Young Lions, marketinšku akademiju HOWtoWOW, regionalnu reviju reklamnih agencija BalCannes, redovne edukacije i mnoge druge projekte. Bori se za poboljšanje tržišnih uvjeta i napredak čitave industrije, što uključuje lobističke aktivnosti, pregovaranje sa zakonodavcem, promociju struke, brojna istraživanja i statistike u industriji, savjetovanje i drugo. Izvan granica djeluje u sklopu svjetskog udruženja agencija VoxComm, EACA-e (Europskog udruženja agencija za tržišno komuniciranje), ekskluzivni je predstavnik organizacija Cannes Lions i Effie Worldwide za Hrvatsku te je kroz Interactive Advertising Bureau (IAB) Croatia dio svjetske mreže IAB Global Network.

Pratite nas na službenim Facebook i LinkedIn stranicama, a više o HURA-i saznajte na www.hura.hr.

Interactive Advertising Bureau (IAB) Croatia kolektivni je predstavnik i ambasador industrije interaktivnog marketinga i velike svjetske organizacije IAB Global Network u Hrvatskoj. Djelovanjem unutar Hrvatske udruge društava za tržišno komuniciranje (HURA-e), povezuje najvažnije aktere angažirane u rastu interaktivnog marketinga i inzistira na najvišem standardu, a hrvatsko je tržište ovom akvizicijom postalo bogatije za brojne materijale, specijalizirane edukacije, nagrade, istraživanja, analize i network koji će ekskluzivno biti dostupni kroz IAB Croatia.

Više informacija pronađite na www.iab-croatia.com

